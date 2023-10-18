Прохоркин о КХЛ: «Ни у одной команды нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство»

Теги Сибирь КХЛ Николай Прохоркин Матч ТВ Хоккей

Николай Прохоркин считает, что в КХЛ ни у кого нет качественного льда.

16 октября «Сибирь» проиграла «Динамо» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Вторая шайба в ворота «Сибири» залетела после отскока ото льда. Что можете сказать о качестве покрытия?

– Такое случается. Думаю, не лед причина гола.

Но сейчас ни у одной команды КХЛ нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство, которое должно проверять качество. Пока ни одной игры не было, чтобы хороший лед продержался весь период, – сказал Прохоркин

Анисимов о критике качества льда от Ротенберга: «Это личное мнение Романа Борисовича. Ему спасибо, что он его до нас доносит»

7 комментариев

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oberkorn
У всех самолетные ноги, некогда. До криворуких игроков и тренеров, никогда не доберутся.
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sd4fmwrvz8
Хоккеистов тоже единицы качественных и он к ним явно не относится , Прохоркин себя звездой возомнил что ли , будто где то еще играл кроме КХЛ, посмотрел бы торпедо как пацаны играют и ничего им не мешает, а прохоркину как танцору что то да мешает средний весьма игрок а гонору то
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вперёд спартак
плохому танцору...
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Skjegget84
Чего вы пристали с этим льдом? Они обещали, еще кто-то обещал….Не дошли пока руки до водопровода, руководство сартирами и канализацией занимается. Они вам сообщат, это по графику.
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SadButTrue
Импортозамещение холодильного оборудования для катков в действии. Осталось чуть-чуть потерпеть.
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Руслан Х
Ротенберга на них нет…🤣
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