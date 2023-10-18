Прохоркин о КХЛ: «Ни у одной команды нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство»
Николай Прохоркин считает, что в КХЛ ни у кого нет качественного льда.
16 октября «Сибирь» проиграла «Динамо» (1:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Вторая шайба в ворота «Сибири» залетела после отскока ото льда. Что можете сказать о качестве покрытия?
– Такое случается. Думаю, не лед причина гола.
Но сейчас ни у одной команды КХЛ нет качественного льда. Не знаю, куда смотрит руководство, которое должно проверять качество. Пока ни одной игры не было, чтобы хороший лед продержался весь период, – сказал Прохоркин.
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