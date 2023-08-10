Гуляев о США: «Еда очень острая. Взял такое острое крылышко, что у меня горло горело дня два-три»

Михаил Гуляев поделился мыслями о поездке в США на драфт НХЛ.

« » выбрал хоккеиста под 31-м номером в первом раунде драфта.

– Вы первый раз были в Америке?

– Да, первый раз, для меня эта поездка такое открытие. Мне понравилось! Я очень ждал этой поездки.

– Какие впечатления остались от драфта?

– Осуществилась моя маленькая мечта. – высшая ступень в карьере, к которой я стремлюсь.

Драфт – прикольное событие, собираются ребята с разных стран, со многими удалось пообщаться, плюс было много болельщиков.

– Что вообще в Америке понравилось, что удивило?

– Еда очень острая.

Ходили с ребятами в рестораны, ели бургеры, крылышки. Один раз взял такое острое крылышко, что у меня дня два-три горло горело, – сказал защитник « » .