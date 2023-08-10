Гуляев о США: «Еда очень острая. Взял такое острое крылышко, что у меня горло горело дня два-три»
Михаил Гуляев поделился мыслями о поездке в США на драфт НХЛ.
«Колорадо» выбрал хоккеиста под 31-м номером в первом раунде драфта.
– Вы первый раз были в Америке?
– Да, первый раз, для меня эта поездка такое открытие. Мне понравилось! Я очень ждал этой поездки.
– Какие впечатления остались от драфта?
– Осуществилась моя маленькая мечта. НХЛ – высшая ступень в карьере, к которой я стремлюсь.
Драфт – прикольное событие, собираются ребята с разных стран, со многими удалось пообщаться, плюс было много болельщиков.
– Что вообще в Америке понравилось, что удивило?
– Еда очень острая.
Ходили с ребятами в рестораны, ели бургеры, крылышки. Один раз взял такое острое крылышко, что у меня дня два-три горло горело, – сказал защитник «Авангарда» Михаил Гуляев.
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