Плющев про игровое время Тарасенко в «Оттаве»: «Не все объективно относятся к россиянам. Возможно, тренерский штаб не очень рад его видеть»

Владимир Плющев допустил необъективную оценку Владимира Тарасенко в «Оттаве».

Российский форвард набрал 4 (3+1) очка в трех матчах чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 13:28.

«Володька – характерный парень. Но там могут быть вопросы совершенно иного плана.

Не все объективно относятся к ребятам с российскими паспортами. Возможно, Тарасенко попал в ту команду, где тренерский штаб не очень рад его видеть по каким‑то причинам.

Если человек стабильно набирает очки, а его держат «в засаде», наверное, причины не игровые.

Тарасенко скоро исполнится 32 года, это не критичный возраст. Будем надеяться, что все пройдет. Мало ли какие причины могут быть, судить сложно.

Володька же у меня тоже начинал в молодежной сборной с третьего‑четвертого звена, но после турнира Глинки я его перевел в первое.

За те моменты, которые я ему давал на льду, он все доказал.

У него было достаточно времени, по молодежи ребята почти всегда играют поровну. Тарасенко просто себя проявил и закрепился в первой тройке.

Он не кисейная барышня, не опустит руки и не станет обижаться на весь мир», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.