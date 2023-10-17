Гендиректор «Трактора»: «Кредит доверия у Заварухина есть. Верим в его потенциал, уже видим положительные изменения в игре»
«Кредит доверия от руководства у Алексея Заварухина есть. Рассчитываем на то, что наш наставник справится со своими обязанностями, и верим в его потенциал.
Мы уже видим положительные изменения в игре «Трактора» и надеемся, что это будет приносить нужный результат», – сообщил Иван Савин.
Под руководством Заварухина, назначенного исполняющим обязанности главного тренера после отставки Анвара Гатиятулина, челябинцы набрали 4 очка в 4 матчах.
«Трактор» на данный момент занимает 7-е место на Востоке с 20 очками в 19 играх.
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