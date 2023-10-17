«Вашингтон» не продал все билеты на домашний матч впервые с марта 2009 года. Серия из 588 аншлагов подряд прервалась

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Capital One Arena Хоккей

«Вашингтон» не продал все билеты на домашний матч впервые с марта 2009 года.

Игру регулярного чемпионата против «Калгари» (3:2 Б) посетили 16 489 болельщиков. 

Вместимость Capital One Arena в хоккейной конфигурации составляет 18 506 зрителей. 

До этого «Вашингтон» провел с аншлагами 588 домашних матчей подряд с учетом плей-офф и одержал 367 побед.

Отметим, что игры без зрителей во время пандемии коронавируса не считались, тогда как игры с неполной посещаемостью из-за ограничений вошли в этот список. 

13 комментариев

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Al561
Команда играет так себе, соотношение бросков ближе к концу 1 периода было 16-2 в пользу Калгари, Овечкин катается в режиме разминки.
На арене тишина, никакой энергии, перспектив никаких, логично, что кому-то это надоело.
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Ми Ша
С начала чемпионата что-то не заладилось … Трактор пошёл поперёк борозды
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Real_v_dushe
Трактор всё никак не заведётся, слишком старый стал.
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TBFTT
К концу сезона хорошо если хотя бы половина будет приходить.
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Виктор Николаевич
Так играть нужно чтобы люди ходили, а не на месте стоять, Александру Михайловичу например.
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Latenight Radio
Если бы не Овечкин и половина бы не пришла
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Антон Киселёв
Ответ ABarca
Понты одни только. 40 шайб он забьет... Да кому это интересно, когда команда сливает всем... Да и рекорд нужен только вате и троллям. Он выбрал свой путь тимовца. Так что будет Фетисов и Третьяк - 2
Ох уж эта всемогущая вата, заставляет ветеранов НХЛ записывать видеопоздравления после преодоления очередной отметки и взламывает американское тв, чтобы показать счётчик "голов до Гретски" после каждого гола Ови🤣
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Maxim Shumov
Видать, зрителей утомило наблюдать за чуваком с лишним весом, катающегося вдоль бортов и смотрящего хоккей
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Maxim Shumov
Жаль именно фанатов Вашингтона, а не Сашиных воздыхателей. Смотреть как команда вот так сливает из-за рекорда чувака, который уже еле ногами перебирает…
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Мистер Кафель
Логично все, команда опускается, Овечкин пешком стоит из за клюшку держится, чтобы не упасть. Грек в шоке от того, что лысый физрук дал Овечкину сыграть лишь 20 минут. Надо как Мэттьюс, чтобы 25 сгонял.)
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Александр Максаков
Ответ ABarca
Понты одни только. 40 шайб он забьет... Да кому это интересно, когда команда сливает всем... Да и рекорд нужен только вате и троллям. Он выбрал свой путь тимовца. Так что будет Фетисов и Третьяк - 2
Кому сегодня слили?
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