«Вашингтон» не продал все билеты на домашний матч впервые с марта 2009 года. Серия из 588 аншлагов подряд прервалась

«Вашингтон» не продал все билеты на домашний матч впервые с марта 2009 года.

Игру регулярного чемпионата против «Калгари» (3:2 Б) посетили 16 489 болельщиков.

Вместимость Capital One Arena в хоккейной конфигурации составляет 18 506 зрителей.

До этого « » провел с аншлагами 588 домашних матчей подряд с учетом плей-офф и одержал 367 побед.

Отметим, что игры без зрителей во время пандемии коронавируса не считались, тогда как игры с неполной посещаемостью из-за ограничений вошли в этот список.