Где смотреть Монреаль – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 22 октября

В воскресенье, 22 октября, сыграют Монреаль и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.

Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!

Игра пройдет на стадионе «Bell Centre».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Монреаль – Вашингтон

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

Монреаль: все новости

Вашингтон: все новости

НХЛ: все новости