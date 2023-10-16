Где смотреть Оттава – Детройт, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 21 октября

В субботу, 21 октября, сыграют Оттава и Детройт в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Canadian Tire Centre».

Встречу будут в прямом эфире показывать паблики ВК, зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Оттава – Детройт

Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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