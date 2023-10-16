Кожевников о советах футболистам уезжать из РПЛ: «Насколько нужно не понимать русских, чтобы настраивать на предательство родины. Можно потерпеть ради страны, в которой живешь»

Александр Кожевников критично отозвался о советах футболистам уезжать из РПЛ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею раскритиковал футбольных экспертов, которые советуют российским футболистов уезжать в зарубежные чемпионаты.

– К хоккею абсолютно не применимо мнение футбольных экспертов о том, что нужно бежать из российского чемпионата.

Кому нужно, те уедут в , с этим сейчас проблем нет. Кто захочет – останется в играть.

Насколько нужно не понимать русских людей, чтобы настраивать их на то, чтобы они предавали родину.

Сама фраза «бежать» – уже подлость. Что же это за эксперты, какие они после это эксперты? Пускай сами бегут. Я считаю, это подленько.

– Они имеют ввиду, что падает уровень лиги и поэтому нужно «бежать».

– Можно и потерпеть ради страны, в которой ты живешь. Но тут каждый поступает, как хочет.

У нас свободная страна. Все сами принимают решения, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею .