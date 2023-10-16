Кожевников о советах футболистам уезжать из РПЛ: «Насколько нужно не понимать русских, чтобы настраивать на предательство родины. Можно потерпеть ради страны, в которой живешь»
Александр Кожевников критично отозвался о советах футболистам уезжать из РПЛ.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею раскритиковал футбольных экспертов, которые советуют российским футболистов уезжать в зарубежные чемпионаты.
– К хоккею абсолютно не применимо мнение футбольных экспертов о том, что нужно бежать из российского чемпионата.
Кому нужно, те уедут в НХЛ, с этим сейчас проблем нет. Кто захочет – останется в КХЛ играть.
Насколько нужно не понимать русских людей, чтобы настраивать их на то, чтобы они предавали родину.
Сама фраза «бежать» – уже подлость. Что же это за эксперты, какие они после это эксперты? Пускай сами бегут. Я считаю, это подленько.
– Они имеют ввиду, что падает уровень лиги и поэтому нужно «бежать».
– Можно и потерпеть ради страны, в которой ты живешь. Но тут каждый поступает, как хочет.
У нас свободная страна. Все сами принимают решения, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.
Переезд и предательство как бы не синонимы, словарь толковый перелистай.
Терпеть вы любители просить
Россию покидает вся интеллектуальная элита. Если так дальше пойдет, кто тут вообще останется? Подобные лизоблюды и демагоги, как этот горе-хоккеист или откровенные бандиты, дорвавшиеся до власти.
Какой же мрак нас ожидает впереди!
Что значит "к хоккею неприминимо"?
Играть с лучшими и бежать - это абсолютно разные вещи. Это же скрепами написано.