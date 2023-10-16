Кожевников о советах футболистам уезжать из РПЛ: «Насколько нужно не понимать русских, чтобы настраивать на предательство родины. Можно потерпеть ради страны, в которой живешь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу НХЛ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников критично отозвался о советах футболистам уезжать из РПЛ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею раскритиковал футбольных экспертов, которые советуют российским футболистов уезжать в зарубежные чемпионаты.

– К хоккею абсолютно не применимо мнение футбольных экспертов о том, что нужно бежать из российского чемпионата.

Кому нужно, те уедут в НХЛ, с этим сейчас проблем нет. Кто захочет – останется в КХЛ играть.

Насколько нужно не понимать русских людей, чтобы настраивать их на то, чтобы они предавали родину.

Сама фраза «бежать» – уже подлость. Что же это за эксперты, какие они после это эксперты? Пускай сами бегут. Я считаю, это подленько.

– Они имеют ввиду, что падает уровень лиги и поэтому нужно «бежать».

– Можно и потерпеть ради страны, в которой ты живешь. Но тут каждый поступает, как хочет.

У нас свободная страна. Все сами принимают решения, – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

44 комментария

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Кан и Баллак сидят в баре
Ну так терпи и лижи,а другим не советуй,что делать.
Переезд и предательство как бы не синонимы, словарь толковый перелистай.
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+57
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Дядя ТУРА
когда пришел в аптеку, а она уже закрылась
+24
-3
+21
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Олег Варнавский
Не просто потерпеть, но и отнестись к этому с пониманием...
+17
0
+17
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Всё знаю
Ответ Олег Варнавский
Не просто потерпеть, но и отнестись к этому с пониманием...
и главное не раскачивать лодку.
+15
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+14
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Maksmen1995
Даааа..
Терпеть вы любители просить
+15
-2
+13
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savik-A.M.
Это не тот Кожевников который еще до развала СССР уехал в Швецию а потом еще в Швейцарию ? А сейчас ура патриот и хочет всех научить как родину надо любить
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+13
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Shibosan
Насколько должно быть нагажено в голове, чтобы считать это "предательством родины".
+12
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Саша Пушкин
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну так терпи и лижи,а другим не советуй,что делать. Переезд и предательство как бы не синонимы, словарь толковый перелистай.
Сегодня как раз Андрей Кураев объявил, что уезжает из страны.
Россию покидает вся интеллектуальная элита. Если так дальше пойдет, кто тут вообще останется? Подобные лизоблюды и демагоги, как этот горе-хоккеист или откровенные бандиты, дорвавшиеся до власти.
Какой же мрак нас ожидает впереди!
+14
-2
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Олег Варнавский
Ответ Всё знаю
и главное не раскачивать лодку.
Мы то в рай, а они просто сдохнут...
+11
0
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Петроград
Как в меме "Жизнь в России" - "Родился - потерпел - потерпел - сдохнул"
+9
0
+9
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Savarona25
Сколько, например, поколений северных корейцев вот так терпели, глядя из-за забора, как их соседи (тоже корейцы) в то же время вполне нормально живут. А жизнь и тем и другим дана всего одна. Теперь вот и на российском ТВ вдруг стали расписывать прелести жизни в КНДР.
+8
0
+8
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<~Inter~>
жизнь не настолько длинная, чтобы можно было потерпеть
+9
-2
+7
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ретроградный меркурий
Настоящие предатели Родины - это как раз лизоблюды, которые поддерживают все это мракобесие, благодаря которым страна все ближе к Северной Корее и Эфиопии и все дальше от цивилизации, благодаря которым слова "закон" и "силовой произвол" стали синонимами, из-за которых из страны за последние годы уехали миллионы умных, образованных россиян. Не хотеть жить в г...не и быть против политики уничтожения экономики и будущего своей страны - это не предательство, а как раз настоящий патриотизм.
+7
0
+7
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green-white-blue
Все лучшие хоккеисты играют в НХЛ.
Что значит "к хоккею неприминимо"?
+7
-1
+6
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ГЕНПЛАН
У меня одна жизнь, почему я ее должен отдать за хотелки вождей? (с)
+6
0
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kemal_spartak
Страна вот таких вот…
+5
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Всё знаю
Ответ Олег Варнавский
Мы то в рай, а они просто сдохнут...
Гойдааааааа
+4
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Recreated
Идиот!
+4
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maxoc
Ну куда, куда уже Кожевников полез.
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ноунэйм
Терпеть, понять, простить основные статьи прав человека в россии
+4
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Всё знаю
старый старый. Совсем потёк.
Играть с лучшими и бежать - это абсолютно разные вещи. Это же скрепами написано.
+4
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No.7
Господи , что у них головах 🤦‍♂️ человек всё объяснил , рассказал , нет всё пиариться на этом! Хоккеистам своим скажи тогда уж…
+4
0
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s_kapa
Поразительная логика стариков, по которой "терпеть ради страны" должны молодые, чтобы старым сгоревшим мозгам было хорошо
+3
0
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mpFreeman
Власть и её лизоблюды старательно на протяжении десятилетий вдалбливают народу в голову, что главный глагол для русского человек это "терпеть".
+3
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catcher69
Ответ savik-A.M.
Это не тот Кожевников который еще до развала СССР уехал в Швецию а потом еще в Швейцарию ? А сейчас ура патриот и хочет всех научить как родину надо любить
он даже в америку уезжал и в англии играл в странах НАТЫ
+2
0
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