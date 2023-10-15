«Силаев с голым торсом заходил к нам, и я вижу у него огромный потенциал. Он еще не сформировался, но уже колет всю лигу силовыми». Тренер «Торпедо» по физподготовке о 17-летнем защитнике

Тренер «Торпедо» по физподготовке рассказал о развитии Антона Силаева.

– Сейчас многие, в том числе и за океаном, говорят об . Его можно уже в 17 лет назвать человеком с мужской «физикой»?

– Он как раз вчера заходил к нам с голым торсом, и я вижу, что у него огромный потенциал для развития. Он еще не сформировался. Но при этом колет просто всю лигу своими силовыми. У него очень хорошие физические данные. Тесты он прошел в числе лучших.

Его мышцы пока еще находятся в подростковом возрасте. При этом его ни в коем случае нельзя назвать ранним. Антон точно идет в ногу со своим биологическим возрастом. В ближайшие два-три года мы будем видеть у Силаева только рост его физических кондиций.

Если сейчас он делает такое с соперником у бортов, то вы даже не представляете, что он будет делать через пару лет, – сказал Филипп Арзамазов.

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