«Силаев с голым торсом заходил к нам, и я вижу у него огромный потенциал. Он еще не сформировался, но уже колет всю лигу силовыми». Тренер «Торпедо» по физподготовке о 17-летнем защитнике

Теги Торпедо КХЛ Спорт-Экспресс Антон Силаев Хоккей

Тренер «Торпедо» по физподготовке рассказал о развитии Антона Силаева.

– Сейчас многие, в том числе и за океаном, говорят об Антоне Силаеве. Его можно уже в 17 лет назвать человеком с мужской «физикой»?

– Он как раз вчера заходил к нам с голым торсом, и я вижу, что у него огромный потенциал для развития. Он еще не сформировался. Но при этом колет просто всю лигу своими силовыми. У него очень хорошие физические данные. Тесты он прошел в числе лучших.

Его мышцы пока еще находятся в подростковом возрасте. При этом его ни в коем случае нельзя назвать ранним. Антон точно идет в ногу со своим биологическим возрастом. В ближайшие два-три года мы будем видеть у Силаева только рост его физических кондиций.

Если сейчас он делает такое с соперником у бортов, то вы даже не представляете, что он будет делать через пару лет, – сказал Филипп Арзамазов.

«Алкоголь – это этиловый спирт, безопасных доз не существует. Это в любом случае яд». Тренер «Торпедо» по ОФП о пиве

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2 комментария

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Shaiba Bash
Успехов парню в КХЛ!
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Machine Head
Удачной карьеры Антону и без травм.раскалывать лигу это хорошо, приветствуется , но лучше бы поменьше хвалили , иначе Ротенберг заберёт вместе с семьей. Маме с папой работу в клубной системе , квартиру , дачу, клячу , машину и прочие плюшки наобещают.
+2
0
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