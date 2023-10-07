Силаев забил 2-й гол в сезоне КХЛ. 17-летний защитник «Торпедо» набрал 7 очков в 15 играх – его могут выбрать в 1-м раунде драфта НХЛ

Теги Торпедо видео НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.

«Торпедо» победило московское «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

17-летний защитник нижегородцев Антон Силаев отметился голом во втором периоде, забив свой второй гол в этом сезоне.

В общей сложности в активе хоккеиста теперь 7 (2+5) баллов в 15 играх чемпионата.

Силаев может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2024. Эксперт TSN Крэйг Баттон в своем рейтинге поставил хоккеиста на седьмое место.

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Что радует, в КХЛ появилось несколько молодых хороших атакующих защитников
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Schmidt
ахренеть какой он здаровый в 17 лет
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TR31HK
Хорошо есть тренеры которые занимаются молодыми, главное к Рот не перейти, и не убить там перспективы развития. Успехов!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Антон под руководством Профессора растет в каждом матче! И бросок блокировал и гол забил ! Красавец!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Сергей Чумак
Кто еще?
Гуляев, Давыдов, Конюшков, Савиков
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидни Кросби 2
Ответ Maxim Shumov
Теперь ротену надо его забрать и потом говорить, какого игрока он опять вырастил
Ну забрал он Федотова,теперь его не видно стало.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bolshovandrey
То что могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ это хорошо.
Могут забрать к системному тренеру - вот что плохо...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dundee
Антоха умница. Продолжай 👍🔥
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadim 1980
Ответ Сидни Кросби 2
Ну забрал он Федотова,теперь его не видно стало.
ФедотовЫХ и оба утонули в системе. Там все тонут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Павлов
Ответ Иван Шуткин
Наш Зден Хара )В 17 лет 2 метра это ладно ,но и вес 94 кг .Просто офигеть.У него уже должна жена и трое детей,
у него подготовка к выпускным экзаменам в школе))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Павлов
Ответ Алексей Скворцов
Слабоват ещё для драфта. Конюшков намного круче.
Конюшкову 20. или даже 21.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ vadim 1980
Илья в аренде был. Этот сезон должен быть в основе, но братья решили пойти за рублём
Так до аренды он 2-4 месяца в МХЛ играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vadim 1980
Ответ Фёдор Кузнецов
Илья и в Торпедо не феерил
Илья в аренде был. Этот сезон должен быть в основе, но братья решили пойти за рублём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ vadim 1980
ФедотовЫХ и оба утонули в системе. Там все тонут
Илья и в Торпедо не феерил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Чумак
Ответ Фёдор Кузнецов
Что радует, в КХЛ появилось несколько молодых хороших атакующих защитников
Кто еще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mephi027
Ну вот и первые результаты действий Ларионова на посту главного тренера Торпедо.

Если хотя бы одного молодого игрока удастся раскрыть и подготовить к требованиям НХЛ и тот заиграет там в основе на своей позиции, он может считать дело сделанным.

А то мог бы и на лавке замариновать, как некоторые...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
Наш Зден Хара )В 17 лет 2 метра это ладно ,но и вес 94 кг .Просто офигеть.У него уже должна жена и трое детей,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
Охренеть статистика ддля 17 летнего защитника )Для нападающего это супер даже 17 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Скворцов
Слабоват ещё для драфта. Конюшков намного круче.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barbarian1991
Может, Кэпиталз себе возьмут нового Карлссона?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий