Силаев забил 2-й гол в сезоне КХЛ. 17-летний защитник «Торпедо» набрал 7 очков в 15 играх – его могут выбрать в 1-м раунде драфта НХЛ
Антон Силаев забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.
«Торпедо» победило московское «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
17-летний защитник нижегородцев Антон Силаев отметился голом во втором периоде, забив свой второй гол в этом сезоне.
В общей сложности в активе хоккеиста теперь 7 (2+5) баллов в 15 играх чемпионата.
Силаев может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2024. Эксперт TSN Крэйг Баттон в своем рейтинге поставил хоккеиста на седьмое место.
Могут забрать к системному тренеру - вот что плохо...
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