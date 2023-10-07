Силаев забил 2-й гол в сезоне КХЛ. 17-летний защитник «Торпедо» набрал 7 очков в 15 играх – его могут выбрать в 1-м раунде драфта НХЛ

Антон Силаев забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ.

« » победило московское «Динамо» (7:1) в матче регулярного чемпионата .

17-летний защитник нижегородцев отметился голом во втором периоде, забив свой второй гол в этом сезоне.

В общей сложности в активе хоккеиста теперь 7 (2+5) баллов в 15 играх чемпионата.

Силаев может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2024. Эксперт TSN Крэйг Баттон в своем рейтинге поставил хоккеиста на седьмое место.