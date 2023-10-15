Картер Верхэге: «Бобровский великолепен, он всегда был нашей опорой. Я хотел бы, чтобы мы лучше играли в обороне перед ним»

Картер Верхэге поделился мнением о Сергее Бобровском.

«Бобровский великолепен, он держит нас в игре каждый вечер, вы не можете требовать от него большего.

Я бы хотел, чтобы мы могли немного лучше играть в обороне перед ним.

Он всегда был нашей опорой», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

Бобровский пропустил 5 шайб от «Виннипега», отразив 29 бросков из 34. У него 2 поражения в 2 играх в сезоне