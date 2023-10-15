Картер Верхэге: «Бобровский великолепен, он всегда был нашей опорой. Я хотел бы, чтобы мы лучше играли в обороне перед ним»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге поделился мнением о Сергее Бобровском.

«Бобровский великолепен, он держит нас в игре каждый вечер, вы не можете требовать от него большего.

Я бы хотел, чтобы мы могли немного лучше играть в обороне перед ним.

Он всегда был нашей опорой», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

Бобровский пропустил 5 шайб от «Виннипега», отразив 29 бросков из 34. У него 2 поражения в 2 играх в сезоне

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Said Saidov
Чёт пока совсем на «стену» не похож. Быстрее бы пришла чёрная полоса ✌🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий