36-летний Джорди Бенн подписал контракт с «Брюнэсом», играющем в 1-м дивизионе Швеции. Защитник провел 607 игр в НХЛ

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Джорди Бенн перешел в клуб первого шведского дивизиона.

36-летний защитник подписал соглашение с «Брюнэсом», который выступает в первом дивизионе чемпионата Швеции в этом сезоне.

Джорди Бенн проходил тренировочный лагерь вместе с «Далласом», но клуб не подписал с игроком полноценное соглашение.

Бенн провел 607 матчей в НХЛ и набрал 137 (26+111) очков за результативность.

В лиге хоккеист представлял такие клубы, как «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер», «Виннипег», «Миннесоту» и «Торонто».

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