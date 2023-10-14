36-летний Джорди Бенн подписал контракт с «Брюнэсом», играющем в 1-м дивизионе Швеции. Защитник провел 607 игр в НХЛ
Джорди Бенн перешел в клуб первого шведского дивизиона.
36-летний защитник подписал соглашение с «Брюнэсом», который выступает в первом дивизионе чемпионата Швеции в этом сезоне.
Джорди Бенн проходил тренировочный лагерь вместе с «Далласом», но клуб не подписал с игроком полноценное соглашение.
Бенн провел 607 матчей в НХЛ и набрал 137 (26+111) очков за результативность.
В лиге хоккеист представлял такие клубы, как «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер», «Виннипег», «Миннесоту» и «Торонто».
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