«Коламбус» поместил Робинсона на драфт отказов. Форвард набрал 24 очка в прошлом сезоне

Эрик Робинсон выставлен «Коламбусом» на драфт отказов.

« » сообщил, что поместил 28-летнего нападающего на драфт отказов с целью перевода хоккеиста в АХЛ.

В этом сезоне провел один матч и не отметился результативными действиями при полезности «минус 1».

В прошлом чемпионате форвард набрал 24 (12+12) очка в 72 играх регулярного чемпионата.

Кэпхит хоккеиста – 1,6 миллиона долларов.