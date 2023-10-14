«Коламбус» поместил Робинсона на драфт отказов. Форвард набрал 24 очка в прошлом сезоне
Эрик Робинсон выставлен «Коламбусом» на драфт отказов.
«Коламбус» сообщил, что поместил 28-летнего нападающего на драфт отказов с целью перевода хоккеиста в АХЛ.
В этом сезоне Эрик Робинсон провел один матч и не отметился результативными действиями при полезности «минус 1».
В прошлом чемпионате форвард набрал 24 (12+12) очка в 72 играх регулярного чемпионата.
Кэпхит хоккеиста – 1,6 миллиона долларов.
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