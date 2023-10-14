Толчинский о победе над минским «Динамо»: «У СКА не было преимущества, соперник перебросал, но мы не сломались – это важно. Нам надо убрать нелепые ошибки»

Сергей Толчинский высказался о победе над минским «Динамо».

СКА выиграл со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата .

– Тяжелая игра. У нас не было преимущества на льду, соперник перебросал, но то, что мы не сломались, выстояли, тоже важно.

в воротах подтащил. В общем держались на характере. В третьем периоде не дали динамовцам забросить, и в итоге все завершилось хорошо.

– Что отличает минское « »? Силовая команда?

– Не сказал бы, что силовая. Больше, наверное, организация игры.

У них хорошо налажена система, играют без провалов, здорово идут на форчек. Вот эти черты их отличают. Похожий стиль у «Локомотива», ЦСКА, московского «Динамо».

– Что нужно СКА, чтобы преодолеть нестабильность? В чем проблема?

– Трудно сказать, потому что последние матчи мы хорошо играем.

Уступили «Локомотиву» дома, но на самом деле в том матче у нас было пара-тройка ошибок, за которые нас наказали.

А так по ходу матча мы переигрывали соперника. И с «Сочи», с минским «Динамо» до этого, на мой взгляд, СКА играл хорошо.

Где-то теряли концентрацию, допускали ошибки, за что шла расплата. Надо просто убрать эти нелепые ошибки, свести их к минимуму, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.