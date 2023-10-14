Жамнов о противостоянии с Ларионовым: «Его плакат висел у меня над кроватью. Беру лучшее от каждого тренера – и от Игоря тоже. Он был и остается легендой»
Алексей Жамнов ответил на вопрос о тренерском противостоянии с Игорем Ларионовым.
«Спартак» победил «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Что для вас значит противостояние с Ларионовым?
– Игорь уже второй год работает главным тренером. Команда уже выглядит по-другому, намного солиднее, чем в предыдущем году. Ясно, что ребята набрались опыта.
А противостояние для меня… Знаете, я когда начинал играть в хоккей, у меня плакат этого человека висел над кроватью.
Я играл на позиции центрального и наблюдал многие вещи за ним, что он делает, поэтому это какой-то толчок.
А сейчас в работе все равно берешь лучшее от каждого тренера, стараешься довести до своих игроков. Конечно, какие-то вещи беру от него.
Все равно он для меня был и остается легендой. Противостояние, конечно, будет интересное.
У нас впереди еще пять игр, будет интересно, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Вижу торпедо, а пишу почему-то про состав Спартака))) сорри. А так полностью согласен