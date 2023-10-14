Жамнов о противостоянии с Ларионовым: «Его плакат висел у меня над кроватью. Беру лучшее от каждого тренера – и от Игоря тоже. Он был и остается легендой»

Теги Спартак Торпедо Алексей Жамнов Игорь Ларионов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов ответил на вопрос о тренерском противостоянии с Игорем Ларионовым.

«Спартак» победил «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Что для вас значит противостояние с Ларионовым?

– Игорь уже второй год работает главным тренером. Команда уже выглядит по-другому, намного солиднее, чем в предыдущем году. Ясно, что ребята набрались опыта.

А противостояние для меня… Знаете, я когда начинал играть в хоккей, у меня плакат этого человека висел над кроватью.

Я играл на позиции центрального и наблюдал многие вещи за ним, что он делает, поэтому это какой-то толчок.

А сейчас в работе все равно берешь лучшее от каждого тренера, стараешься довести до своих игроков. Конечно, какие-то вещи беру от него.

Все равно он для меня был и остается легендой. Противостояние, конечно, будет интересное.

У нас впереди еще пять игр, будет интересно, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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7 комментариев

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Akademik77
Дайте Профессору состав уровня коней или подконей и он пройдёт регулярку и плов без поражений.
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dedok23i
У меня тоже плакат висел, всей сборной СССР. И Ларионов, Макаров, Крутов!!!
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dedok23i
Мы знали всех хоккеистов, и космонавтов!!!
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HockeyMan
Ответ Akademik77
Дайте Профессору состав уровня коней или подконей и он пройдёт регулярку и плов без поражений.
А кто у коней намного сильнее?
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Akademik77
Ответ HockeyMan
А кто у коней намного сильнее?
Намного сильней нынешнего Торпедо? Да! Намного сильней по именам и мастерству.
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HockeyMan
Ответ Akademik77
Намного сильней нынешнего Торпедо? Да! Намного сильней по именам и мастерству.
Тьфу ты.
Вижу торпедо, а пишу почему-то про состав Спартака))) сорри. А так полностью согласен
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