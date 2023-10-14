«Спартак» выиграл 5 матчей подряд. «Торпедо» уступило в 2 из 3 последних матчей

Теги Спартак Торпедо Алексей Жамнов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Спартак» продлил серию побед до 5 матчей.

Команда тренера Алексея Жамнова на выезде обыграла «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Спартак» набрал 26 очков в 19 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Торпедо» проиграло в 2 из 3 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 3-й на Западе, имея 25 баллов после 18 игр.

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22 комментария

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Дмитрий Агалаков
Браво, Спартак! С победой! Торпедо желаю удачи в следующих матчах и яркого хоккея.
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Arti22
Вот Ромыч, вот это игра была уровня нхл, а не твои великолепные матчи с Питером. Спасибо за игру обеим командам, прям кайфанул. Трио Спартака может далеко привести их в этом сезоне, удивительная химия.
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HockeyMan
Это был лучший матч, который я видел в этом году. Огромные скорости и куча передач.
+11
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Rio de Janeiro
КБ красавцы
Вообще, удивительно, но для Спартака пройти 1 раунд на Западе, скорее всего, будет сложнее чем 2 с клубом Востока.Особенно если удастся найти топового вратаря до дедлайна, то даже с Ак Барсом шансы будут если не равными то сопоставимыми.Опять же, главное из западной мясорубки выйти)
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Саня52
КБ с Победой! Нашим сегодня по делом,шайбу надо просто хладнокровно выводить из своей зоны,смотреть кто,где,куда,кому... В октябре можно ошибиться так,после НГ противопоказано. Делаем выводы и играем дальше так же ярко и с результатом. Удачи парни,слушайте Профессора!
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Shumi-jr
Ответ barbarian1991
С нетерпением ждал матч, но вышел он парадом ошибок со стороны Торпедо. Спартак молодцы, забрали подарки. Успехов в дальнейшем!
В любом случае, хоккей был зрелищным и интересным !
Спасибо командам и тренерам, что не играют в унылое Г
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Мистер Кафель
Жамнов- хороший тренер. Успехов.
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Eugene88
Матч не разочаровал. Действительно сошлись 2 самые зрелищные команды запада, просто красота
+3
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HockeyMan
Ответ Rio de Janeiro
КБ красавцы Вообще, удивительно, но для Спартака пройти 1 раунд на Западе, скорее всего, будет сложнее чем 2 с клубом Востока.Особенно если удастся найти топового вратаря до дедлайна, то даже с Ак Барсом шансы будут если не равными то сопоставимыми.Опять же, главное из западной мясорубки выйти)
Основной вратарь в любом случае есть. Не думаю, что сейчас на рынке есть кто то свободный сильнее Рибара
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bars1998
Ответ Rio de Janeiro
КБ красавцы Вообще, удивительно, но для Спартака пройти 1 раунд на Западе, скорее всего, будет сложнее чем 2 с клубом Востока.Особенно если удастся найти топового вратаря до дедлайна, то даже с Ак Барсом шансы будут если не равными то сопоставимыми.Опять же, главное из западной мясорубки выйти)
Против Казани у них шансов нет) Закроют звено Голдобина и все) Казань тупо вату катают почти все матчи играют на по фиг, там чисто ПО ждут....
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Древний спартач
Ничего сейчас не буду говорить , чтобы не сглазить . P.S. Ну , просто молодцы !!!!
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Андрей Ш
Спартак с победой! По делу,у наших сегодня много потерь и брака,в следущих играх надо исправляться!
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barbarian1991
С нетерпением ждал матч, но вышел он парадом ошибок со стороны Торпедо. Спартак молодцы, забрали подарки. Успехов в дальнейшем!
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Alexey Catalonsky
Сегодняшний матч просто восторг!!! Спасибо командам за игру, а Спартак с победой!!!
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Shumi-jr
Ответ Cops noob pley
мне кажется или торпедо немного забуксовало?
Спартак в хорошей форме, не забывайте
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The_Enot
Отличный матч получился!
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Cops noob pley
мне кажется или торпедо немного забуксовало?
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Russ Ivan
Алексей Юрьевич Жамнов вроде нашёл своё призвание, во всяком случае тренером пока получается в разы лучше, чем управленцем! Главное, работать дальше и не витать в облаках!
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Матроскин52
Хорошая игра со стороны и Торпедо и Спартака! Впереди еще пять игр!
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vadim 1980
Спартак с победой. Веряев мудак. Третье подряд домашнее поражение - задолжали перед болельщиками.
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Mac Miller
Ответ Rio de Janeiro
КБ красавцы Вообще, удивительно, но для Спартака пройти 1 раунд на Западе, скорее всего, будет сложнее чем 2 с клубом Востока.Особенно если удастся найти топового вратаря до дедлайна, то даже с Ак Барсом шансы будут если не равными то сопоставимыми.Опять же, главное из западной мясорубки выйти)
Казань ещё ни один матч в полную силу не отыграла, если только с Торпедо в Нижнем. Восток сильнее Запада, сколько уже можно говорить
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Алексей Алексей
Ответ Матроскин52
Хорошая игра со стороны и Торпедо и Спартака! Впереди еще пять игр!
В последних играх браку стало много , вот и результат пошёл такой.
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