«Спартак» выиграл 5 матчей подряд. «Торпедо» уступило в 2 из 3 последних матчей
«Спартак» продлил серию побед до 5 матчей.
Команда тренера Алексея Жамнова на выезде обыграла «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Спартак» набрал 26 очков в 19 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.
«Торпедо» проиграло в 2 из 3 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 3-й на Западе, имея 25 баллов после 18 игр.
Вообще, удивительно, но для Спартака пройти 1 раунд на Западе, скорее всего, будет сложнее чем 2 с клубом Востока.Особенно если удастся найти топового вратаря до дедлайна, то даже с Ак Барсом шансы будут если не равными то сопоставимыми.Опять же, главное из западной мясорубки выйти)
Спасибо командам и тренерам, что не играют в унылое Г