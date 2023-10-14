«Спартак» выиграл 5 матчей подряд. «Торпедо» уступило в 2 из 3 последних матчей

«Спартак» продлил серию побед до 5 матчей.

Команда тренера на выезде обыграла «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

« » набрал 26 очков в 19 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.

« » проиграло в 2 из 3 последних матчей. Команда тренера идет 3-й на Западе, имея 25 баллов после 18 игр.