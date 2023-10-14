Голдобин набрал 30 очков в 19 матчах – он лучший бомбардир КХЛ. Форвард «Спартака» продлил результативную серию до 5 игр
Николай Голдобин упрочил лидерство в списке бомбардиров КХЛ.
«Спартак» победил «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий красно-белых Николай Голдобин сделал дубль в этой игре, забросив во втором периоде и в третьем отрезке – в пустые ворота.
Форвард продлил результативную серию до пяти матчей.
Всего на счету нападающего 30 (14+16) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Голдобин находится на первом месте в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая ближайшего преследователя и партнера по «Спартаку» Павла Порядина, у которого 23 балла.
Ущипните меня.
Ладно, шучу, конечно, маловероятно, что он сможет выбить такие цифры по итогу сезона, но в любом случае, старт впечатляющий