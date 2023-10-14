Голдобин набрал 30 очков в 19 матчах – он лучший бомбардир КХЛ. Форвард «Спартака» продлил результативную серию до 5 игр

Теги Спартак Торпедо видео КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин упрочил лидерство в списке бомбардиров КХЛ.

«Спартак» победил «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых Николай Голдобин сделал дубль в этой игре, забросив во втором периоде и в третьем отрезке – в пустые ворота.

Форвард продлил результативную серию до пяти матчей.

Всего на счету нападающего 30 (14+16) очков в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Голдобин находится на первом месте в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая ближайшего преследователя и партнера по «Спартаку» Павла Порядина, у которого 23 балла.

10 комментариев

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Рейтинг
Первое звено Спартака прямосейчас топ-3 бомбардиров КХЛ.
Ущипните меня.
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Виктор Пьянков
Даёшь первую сотню в истории КХЛ?
Ладно, шучу, конечно, маловероятно, что он сможет выбить такие цифры по итогу сезона, но в любом случае, старт впечатляющий
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vadim 1980
Первое звено Спартака сильно выделяется на фоне команды. Интересно, как будет выглядеть Спартак при отсутствии кого-то из этого звена
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genowayy
Ответ Фания Салахутдинова
Ждать в СКА?
Надеюсь, у Коли хватит мозгов не ехать в эти хоккейные декорации.
+3
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HockeyMan
Кто интересно быстрее всех набрал 30 очков за всю историю?
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Антрополог
Ответ Фания Салахутдинова
Ждать в СКА?
Вряд ли, Спартак сейчас не является фармом Ска, как Сочи и Лада.
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srs
Знающие люди подскажите, а Кирюша Петров тоже где то рядом в этом бомбардирском списке?
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srs
Ответ srs
Знающие люди подскажите, а Кирюша Петров тоже где то рядом в этом бомбардирском списке?
В топ 5? Топ 50?! ТопЪ 500..?
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srs
Ответ srs
Знающие люди подскажите, а Кирюша Петров тоже где то рядом в этом бомбардирском списке?
Вариант А кто это’ тоже принимается
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