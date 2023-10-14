Голдобин набрал 30 очков в 19 матчах – он лучший бомбардир КХЛ. Форвард «Спартака» продлил результативную серию до 5 игр

Николай Голдобин упрочил лидерство в списке бомбардиров КХЛ.

« » победил « » (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых сделал дубль в этой игре, забросив во втором периоде и в третьем отрезке – в пустые ворота.

Форвард продлил результативную серию до пяти матчей.

Всего на счету нападающего 30 (14+16) очков в 19 матчах регулярного чемпионата .

Голдобин находится на первом месте в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая ближайшего преследователя и партнера по «Спартаку» Павла Порядина, у которого 23 балла.