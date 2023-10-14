Коваленко о Денисенко: «Ему нужно возвращаться в КХЛ. Возраст еще позволяет перезагрузиться. Было понятно, что он торопится с отъездом в НХЛ»
Андрей Коваленко высказался о перспективах Григория Денисенко в НХЛ.
– Форварда Георгия Денисенко, который в свое время вместе с вашим сыном был звездой молодежного «Локо», в НХЛ перебрасывают с одного драфта отказов на другой. Сюрприз?
– В этой ситуации Грише Денисенко – слова поддержки. Очень яркий и способный форвард, он на год младше моего сына Николая, вел за собой «Локо», молодежную сборную. Но сразу было понятно – и я об этом говорил, что Денисенко торопится с отъездом в НХЛ.
– Почему?
– В 19 лет он еще не сформировался как игрок. Плюс привык к лидерской игре в первых звеньях – не столько на работе, сколько на природном таланте, чистом мастерстве.
Но североамериканский хоккей – это большой котел, в котором варятся многие таланты мира. Там нужно выгрызать места в первых тройках у других талантов и иметь очень мощные стартовые позиции, статус. У Гриши всего этого не было, а в низших лигах через третье-четвертое звенья в НХЛ не пробиться.
Поэтому я и говорил своему сыну, что с Америкой ни в коем случае торопиться не нужно. На мой взгляд, через работу с сильными тренерами, через шишки в КХЛ он отшлифовал свой талант – и именно в этом сезоне в 23-24 года, надеюсь, уже готов к НХЛ.
Это понимает и «Колорадо», который видит сына на определенном месте в составе. И ждет.
– Что посоветуете Денисенко?
– У Гриши есть агент, есть родители, наверное, теперь они дадут правильные советы.
Не знаю самых последних нюансов по его ситуации. Но глобально мое мнение – ему нужно возвращаться в КХЛ. Возраст еще позволяет сделать полноценную перезагрузку карьеры и реализовать свой талант. Этого Грише и пожелаю, – сказал олимпийский чемпион.
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