Коваленко о Денисенко: «Ему нужно возвращаться в КХЛ. Возраст еще позволяет перезагрузиться. Было понятно, что он торопится с отъездом в НХЛ»

Теги Локомотив Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Флорида Колорадо Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Локо Вегас Григорий Денисенко Николай Коваленко Хоккей

Андрей Коваленко высказался о перспективах Григория Денисенко в НХЛ.

– Форварда Георгия Денисенко, который в свое время вместе с вашим сыном был звездой молодежного «Локо», в НХЛ перебрасывают с одного драфта отказов на другой. Сюрприз?

– В этой ситуации Грише Денисенко – слова поддержки. Очень яркий и способный форвард, он на год младше моего сына Николая, вел за собой «Локо», молодежную сборную. Но сразу было понятно – и я об этом говорил, что Денисенко торопится с отъездом в НХЛ.

 – Почему?

– В 19 лет он еще не сформировался как игрок. Плюс привык к лидерской игре в первых звеньях – не столько на работе, сколько на природном таланте, чистом мастерстве.

Но североамериканский хоккей – это большой котел, в котором варятся многие таланты мира. Там нужно выгрызать места в первых тройках у других талантов и иметь очень мощные стартовые позиции, статус. У Гриши всего этого не было, а в низших лигах через третье-четвертое звенья в НХЛ не пробиться.

Поэтому я и говорил своему сыну, что с Америкой ни в коем случае торопиться не нужно. На мой взгляд, через работу с сильными тренерами, через шишки в КХЛ он отшлифовал свой талант – и именно в этом сезоне в 23-24 года, надеюсь, уже готов к НХЛ. 

Это понимает и «Колорадо», который видит сына на определенном месте в составе. И ждет.

– Что посоветуете Денисенко?

– У Гриши есть агент, есть родители, наверное, теперь они дадут правильные советы.

Не знаю самых последних нюансов по его ситуации. Но глобально мое мнение – ему нужно возвращаться в КХЛ. Возраст еще позволяет сделать полноценную перезагрузку карьеры и реализовать свой талант. Этого Грише и пожелаю, – сказал олимпийский чемпион. 

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