Толчинский о поражении от «Локомотива»: «Казалось, что СКА переигрывает и контролирует игру. Нас наказывали за каждую ошибку»
Сергей Толчинский высказался о поражении от «Локомотива».
СКА уступил со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Выглядели не хуже «Локомотива», но поражение. Чего не хватило СКА для победы в этой игре?
– Возможно, не хватило концентрации в каждой смене.
С игры и со скамейки казалось, что переигрываем, перебрасываем соперника, контролируем игру. Но «Локомотив» наказывал нас за каждую ошибку.
Кто-то заигрался, нырнул куда-то, пересменку чуть неправильно сделали, зевнули.
Одна ошибка – гол. Концентрации не хватило. Поэтому поплатились. За два периода у «Локомотива» было 13 бросков и 3 гола.
Тут никаких вопросов к Серебру (Никита Серебряков), что он сделает при выходе «два в ноль». Где-то заигрывались и нам сразу забивали.
– Второе поражение в сезоне от «Локомотива». И вообще СКА уже год не может победить ярославцев. Чем так сложен «Локомотив» для СКА?
– Это не только для нас сложный соперник. «Локомотив» для всех тяжелый соперник.
Они всегда играют самоотверженно, с большим желанием, не боятся борьбы.
Не думаю, что мы им по ходу игры уступали в этих компонентах – ни в желании, ни в самоотверженности, ни в борьбе.
Все ребята старались выкладываться на 100 и даже более процентов, играли друг за друга. Но «Локомотив» реализовал свои моменты, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
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