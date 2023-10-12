Толчинский о поражении от «Локомотива»: «Казалось, что СКА переигрывает и контролирует игру. Нас наказывали за каждую ошибку»

Теги Локомотив СКА КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский высказался о поражении от «Локомотива».

СКА уступил со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Выглядели не хуже «Локомотива», но поражение. Чего не хватило СКА для победы в этой игре?

– Возможно, не хватило концентрации в каждой смене.

С игры и со скамейки казалось, что переигрываем, перебрасываем соперника, контролируем игру. Но «Локомотив» наказывал нас за каждую ошибку.

Кто-то заигрался, нырнул куда-то, пересменку чуть неправильно сделали, зевнули.

Одна ошибка – гол. Концентрации не хватило. Поэтому поплатились. За два периода у «Локомотива» было 13 бросков и 3 гола.

Тут никаких вопросов к Серебру (Никита Серебряков), что он сделает при выходе «два в ноль». Где-то заигрывались и нам сразу забивали.

– Второе поражение в сезоне от «Локомотива». И вообще СКА уже год не может победить ярославцев. Чем так сложен «Локомотив» для СКА?

– Это не только для нас сложный соперник. «Локомотив» для всех тяжелый соперник.

Они всегда играют самоотверженно, с большим желанием, не боятся борьбы.

Не думаю, что мы им по ходу игры уступали в этих компонентах – ни в желании, ни в самоотверженности, ни в борьбе.

Все ребята старались выкладываться на 100 и даже более процентов, играли друг за друга. Но «Локомотив» реализовал свои моменты, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Это просто казалось … Со стороны было отчётливо видно что Локомотив играет согласно выстроенной схеме, умно и строго. Чего не скажешь о ротенберговских подопечных.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Выигрывает тот кто меньше ошибается и больше забрасывает шайб,в е остальное сухая статистика,хотя по времени в атаке и броскам СКА были лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
хайлайты бы на сайте КХЛ пересмотрел что-ли, раз во время игры что-то показалось😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярославец75
Как то, вроде в позапрошлом сезоне с одним из питерских болел я обсуждал, что нас какой год питерцы обыгрывают, он тогда еще очень самоуверенно написал, что мол пихаем вам раз за разом. Я ему ответил, что будет и на нашей улице праздник! Вот наступил. Ничего не имею против СКА, его болельщиков, но вот пока там находится Йозе, ну ничего не могу с собой поделать, не обижайтесь нормальные болелы, но терпеть не могу этот клуб. Не будет Йозе, вернется нормальное отношение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
У Локо с самого начала была тактика и они её придерживались, а после заброшенной шайбы полностью контролировали игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий