Толчинский о поражении от «Локомотива»: «Казалось, что СКА переигрывает и контролирует игру. Нас наказывали за каждую ошибку»

Сергей Толчинский высказался о поражении от «Локомотива».

СКА уступил со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата .

– Выглядели не хуже « », но поражение. Чего не хватило СКА для победы в этой игре?

– Возможно, не хватило концентрации в каждой смене.

С игры и со скамейки казалось, что переигрываем, перебрасываем соперника, контролируем игру. Но «Локомотив» наказывал нас за каждую ошибку.

Кто-то заигрался, нырнул куда-то, пересменку чуть неправильно сделали, зевнули.

Одна ошибка – гол. Концентрации не хватило. Поэтому поплатились. За два периода у «Локомотива» было 13 бросков и 3 гола.

Тут никаких вопросов к Серебру (Никита Серебряков), что он сделает при выходе «два в ноль». Где-то заигрывались и нам сразу забивали.

– Второе поражение в сезоне от «Локомотива». И вообще СКА уже год не может победить ярославцев. Чем так сложен «Локомотив» для СКА?

– Это не только для нас сложный соперник. «Локомотив» для всех тяжелый соперник.

Они всегда играют самоотверженно, с большим желанием, не боятся борьбы.

Не думаю, что мы им по ходу игры уступали в этих компонентах – ни в желании, ни в самоотверженности, ни в борьбе.

Все ребята старались выкладываться на 100 и даже более процентов, играли друг за друга. Но «Локомотив» реализовал свои моменты, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.