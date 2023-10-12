Юдин о поражении СКА: «Локомотив» чуть что, сразу откатывается – грустно смотреть такой хоккей. Наблюдать тягомотину не хочется никому»

Теги Локомотив СКА Александр Юдин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин упрекнул «Локомотив» в оборонительном стиле хоккея.

СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч СКА и «Локомотива» был равный. Петербуржцы только ищут свою игру, в поражении для них нет ничего страшного.

Сама игра не очень смотрелась по простой причине: ярославцы играют строго от обороны, чуть что, сразу откатываются.

Смотреть на такой хоккей грустно. Такие команды, как «Торпедо», СКА, с подобными соперниками откровенно мучаются.

Самое красивое – счет на табло? Не знаю. Результат – это хорошо, но хоккей в первую очередь для болельщиков. Наблюдать тягомотину не хочется никому.

Жалко, что не так много команд в КХЛ пока играют в атакующем стиле.

Но тренды меняются, и скоро будет гораздо интереснее», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

13 комментариев

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продавец-пипец
Не нравится, не наблюдай!Хоккей-дело добровольное!Смотри Дом-2!Вот твой уровень, деревяшка!!!
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Дмитрий9779
А зачем им атаковать,должны атаковать те кто проигрывает.
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SergeyFedorov93
У них просто нет системы Йозе Марино, сложно до такого уровня дотянуться. Или нагнуться…
+9
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+8
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цэсемьэр
Локомотив забито 48, СКА - 42
+6
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Alexey Catalonsky
Сказал один из самых зрелищных игроков в истории лиги))). На все случаи жизни (проигрышей) у РР есть говорящая голова. И кстати, нравится, не нравится игра Локо дело вкуса, но Локомотив как раз таки система. Как говорится - система здорового человека.
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Костя Кот
нормально локо играл, да и в целом уверенно по чемпионату смотрится. затратили энергии на середняка ровно столько, сколько нужно.
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Серёжа Новиков
Что за глупость. Лок создал больше моментов, чем СКА, хотя, по Юдину откатывался.
А у СКА те же проблемы, защита, большинство, реализация.
+4
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+4
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Ыжык
После каждого поражения величайшего тренера начинается оправдывающий вой из всех щелей. На кого это рассчитано?
+3
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Алексей тт
Грустно читать ,когда что-то Юдин отвечает (((
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вован63
Ну Юдин лизоблюд ещё тот, ты сначала обыграй а потом говори что такой хоккей не приносит результат.
+3
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Sergey Nosov
А кто такой Юдин, играл что ли????
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Elegante
Грустно смотреть на потуги недотренера
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разноцветный логотип
даже если взять это за правду, что Локомотив играл в скучный и не зрелищный хоккей, то почему тогда они забили больше голов, чем соперники?)0
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