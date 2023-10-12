Юдин о поражении СКА: «Локомотив» чуть что, сразу откатывается – грустно смотреть такой хоккей. Наблюдать тягомотину не хочется никому»
Александр Юдин упрекнул «Локомотив» в оборонительном стиле хоккея.
СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Матч СКА и «Локомотива» был равный. Петербуржцы только ищут свою игру, в поражении для них нет ничего страшного.
Сама игра не очень смотрелась по простой причине: ярославцы играют строго от обороны, чуть что, сразу откатываются.
Смотреть на такой хоккей грустно. Такие команды, как «Торпедо», СКА, с подобными соперниками откровенно мучаются.
Самое красивое – счет на табло? Не знаю. Результат – это хорошо, но хоккей в первую очередь для болельщиков. Наблюдать тягомотину не хочется никому.
Жалко, что не так много команд в КХЛ пока играют в атакующем стиле.
Но тренды меняются, и скоро будет гораздо интереснее», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
А у СКА те же проблемы, защита, большинство, реализация.