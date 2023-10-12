Юдин о поражении СКА: «Локомотив» чуть что, сразу откатывается – грустно смотреть такой хоккей. Наблюдать тягомотину не хочется никому»

Александр Юдин упрекнул «Локомотив» в оборонительном стиле хоккея.

СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч СКА и « » был равный. Петербуржцы только ищут свою игру, в поражении для них нет ничего страшного.

Сама игра не очень смотрелась по простой причине: ярославцы играют строго от обороны, чуть что, сразу откатываются.

Смотреть на такой хоккей грустно. Такие команды, как «Торпедо», СКА, с подобными соперниками откровенно мучаются.

Самое красивое – счет на табло? Не знаю. Результат – это хорошо, но хоккей в первую очередь для болельщиков. Наблюдать тягомотину не хочется никому.

Жалко, что не так много команд в пока играют в атакующем стиле.

Но тренды меняются, и скоро будет гораздо интереснее», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.