Борна Рендулич: «Мичков – невероятен! Есть все для игры в НХЛ. Нужно сосредоточиться на навыках игры в обороне, выработать стиль»

Борна Рендулич высказался об игре Матвея Мичкова.

– В «Сочи» вы играли с . Что можете сказать о нем?

– Он невероятен! У него отличные навыки игры в атаке, большое мастерство, он прекрасно владеет шайбой.

Ему нужно чуть больше сосредоточиться на деталях, навыках игры в обороне, выработать свой стиль.

Но он так молод, он обязательно научится, будет прибавлять от игры к игре. Но у него есть все навыки для игры в .

Ему нужно просто продолжать работать над собой и играть.

– Было ощущение, что он был чуть больше заряжен в матче со , чем обычно?

– О, да! Уверен, он очень хотел показать себя, это нормально. Он тогда провел отличный матч.

Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он продолжит расти и хорошо играть и дальше, – сказал нападающий , перешедший из « » в СКА.