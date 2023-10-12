Борна Рендулич: «Мичков – невероятен! Есть все для игры в НХЛ. Нужно сосредоточиться на навыках игры в обороне, выработать стиль»

Теги СКА НХЛ КХЛ Сочи Борна Рендулич Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Борна Рендулич высказался об игре Матвея Мичкова.

– В «Сочи» вы играли с Матвеем Мичковым. Что можете сказать о нем?

– Он невероятен! У него отличные навыки игры в атаке, большое мастерство, он прекрасно владеет шайбой.

Ему нужно чуть больше сосредоточиться на деталях, навыках игры в обороне, выработать свой стиль.

Но он так молод, он обязательно научится, будет прибавлять от игры к игре. Но у него есть все навыки для игры в НХЛ.

Ему нужно просто продолжать работать над собой и играть.

– Было ощущение, что он был чуть больше заряжен в матче со СКА, чем обычно?

– О, да! Уверен, он очень хотел показать себя, это нормально. Он тогда провел отличный матч.

Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он продолжит расти и хорошо играть и дальше, – сказал нападающий Борна Рендулич, перешедший из «Сочи» в СКА.

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