Борна Рендулич: «Мичков – невероятен! Есть все для игры в НХЛ. Нужно сосредоточиться на навыках игры в обороне, выработать стиль»
Борна Рендулич высказался об игре Матвея Мичкова.
– В «Сочи» вы играли с Матвеем Мичковым. Что можете сказать о нем?
– Он невероятен! У него отличные навыки игры в атаке, большое мастерство, он прекрасно владеет шайбой.
Ему нужно чуть больше сосредоточиться на деталях, навыках игры в обороне, выработать свой стиль.
Но он так молод, он обязательно научится, будет прибавлять от игры к игре. Но у него есть все навыки для игры в НХЛ.
Ему нужно просто продолжать работать над собой и играть.
– Было ощущение, что он был чуть больше заряжен в матче со СКА, чем обычно?
– О, да! Уверен, он очень хотел показать себя, это нормально. Он тогда провел отличный матч.
Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он продолжит расти и хорошо играть и дальше, – сказал нападающий Борна Рендулич, перешедший из «Сочи» в СКА.
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