Защитник «Салавата» Бирюков: «В НХЛ возвращается русский стиль – комбинационно начали играть. К нам это тоже обратно вернется»

Евгений Бирюков считает, что НХЛ возвращает комбинационный стиль хоккея.

– Многие говорят, что с уходом Мозякина и Зарипова из КХЛ уходит и креативный, комбинационный хоккей. Вы это тоже заметили?

– Да, таких мастеров всегда мало.

Конечно, наш хоккей потерял в плане креатива и мастерства. Но после окончания карьеры они могут передать это уже в другой своей роли, в другом качестве.

– Сейчас хоккей упростился?

– Да, есть такое. Мастера старой школы заканчивают, и в лиге серьезное омоложение.

Смотришь в НХЛ и видишь, что там возвращается русский стиль, более комбинационно начали играть.

Сейчас правила меняются, и благодаря этому более техничным и не таким габаритным игрокам предоставляется пространство для маневра или игры с шайбой.

Думаю, если такая тенденция в хоккее есть, то к нам это тоже обратно вернется.

Посмотрим, как дальше все будет развиваться. Немаловажный момент, что у нас перешли на маленькие площадки, поэтому нужно время, чтобы к ним привыкнуть.

– Вы упомянули про омоложение. Согласны с теми, кто говорит, что ветеранов убирают искусственно?

– Есть такая тенденция. Но я считаю, что должны играть лучшие и не надо смотреть в паспорт.

Взрослые хоккеисты должны быть в команде, они показывают молодым, как надо готовиться к матчам, и передают свой опыт. На мой взгляд, это необходимо.

– Алексей Потапов говорил, что молодое поколение не уважает ветеранов.

– Не могу сказать, что не уважают. Но новое поколение совсем другое – своеобразное.

Те методы, которые работали на нас, с ними уже не работают. Нужен свой подход к каждому, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.