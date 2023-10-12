Тренер «Эдмонтона» про 1:8: «Интенсивность и трудовая этика – будто это предсезонка, проиграли единоборства. Мы были недостаточно хороши – это касается всех»

Теги Ванкувер Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

Главный тренер «Эдмонтона» объяснил крупное поражение от «Ванкувера».

«Эдмонтон» проиграл со счетом 1:8 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Основной момент состоит в том, что наша трудовая этика была такой, будто это предсезонка.

Соперник преподал нам урок трудовой этики и борьбы на уровне регулярного чемпионата. Наша команда была недостаточно хороша. Это касается всех.

Я увидел множество проигранных единоборств. Это тот компонент, который обычно являются отличительной чертой нашей игры, но в этот раз мы себя не проявили.

Интенсивность была на уровне предсезонки», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт.

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1 комментарий

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Silky Mitts
Обосрались, конечно, знатно, но сезон длинный.
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