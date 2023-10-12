Макдэвид об 1:8 от «Ванкувера»: «Не знаю, как объяснить. Хотим извлечь урок, понять, что пошло не так»

Коннор Макдэвид высказался после матча против «Ванкувера» (1:8).

Нападающий сделал 1 передачу за 20:13 при показателе полезности «минус 3».

«Не знаю, как объяснить такое начало сезона. Мы, очевидно, хотим извлечь из этого урок.

Мы хотим понять, где что-то пошло не так, извлечь из этого уроки и подготовиться к следующему матчу.

Мы играем в субботу [против «Кэнакс»], рады играть дома, рады снова сыграть с этими ребятами. Это возможность искупить нашу вину», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.