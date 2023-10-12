Теему Пулккинен: «Я потерял фалангу. В плей-офф шайба прилетела в палец, он взорвался. Был просто раздробленный кусок мяса»

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Теему Пулккинен рассказал, что потерял фалангу пальца в плей-офф.

– Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло?

– Это было в плей-офф, шайба прилетела мне в палец. Он взорвался (смеется)! Я действительно потерял фалангу. Палец стал немного короче, но все в порядке.

Меня это совсем не беспокоит. Просто не повезло. Когда это произошло, чувствовал себя странно – был просто раздробленный кусок мяса. Однако у нас был отличный доктор, он отлично с этим справился.

– Это как-то влияет на игру?

– Вообще никак, – сказал нападающий «Куньлуня» Теему Пулккинен.

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2 комментария

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Silent2006
– Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло? (с)

Интересный вопрос. А что, визуально это так не очевидно, что у человека не хватает полпальца?
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ilya1809
Ответ Silent2006
– Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло? (с) Интересный вопрос. А что, визуально это так не очевидно, что у человека не хватает полпальца?
Ну если он не держит ладонь постоянно ровно разжатой то нет) вы то конечно держите пальцы выпрямлянными строго палец к пальцу))но не все люди так делают).Комфортное положение пальцев согнутые/завернутые внутрь ладони.
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