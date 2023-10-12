Теему Пулккинен: «Я потерял фалангу. В плей-офф шайба прилетела в палец, он взорвался. Был просто раздробленный кусок мяса»

Теему Пулккинен рассказал, что потерял фалангу пальца в плей-офф.

– Год назад поговаривали, что вы лишились фаланги пальца. Как это произошло?

– Это было в плей-офф, шайба прилетела мне в палец. Он взорвался (смеется)! Я действительно потерял фалангу. Палец стал немного короче, но все в порядке.

Меня это совсем не беспокоит. Просто не повезло. Когда это произошло, чувствовал себя странно – был просто раздробленный кусок мяса. Однако у нас был отличный доктор, он отлично с этим справился.

– Это как-то влияет на игру?

– Вообще никак, – сказал нападающий « » Теему Пулккинен.