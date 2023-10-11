Карлссон о 2:4 с «Чикаго»: «Путешествие только началось. У «Питтсбурга» была энергия, нужно лучше ее использовать»

Эрик Карлссон высказался о поражении от «Чикаго» в своем дебюте за «Питтсбург».

«Пингвинс» уступили «Блэкхокс» (2:4) в первый день нового регулярного чемпионата .

33-летний шведский защитник провел на льду 26 минут 4 секунды и завершил игру с полезностью «минус 2».

«Путешествие только началось. Очень жаль, что мы не смогли сегодня победить, я чувствовал, что мы могли это сделать.

У нас была энергия. Нам нужно найти способ лучше ее использовать», – сказал .