Карлссон о 2:4 с «Чикаго»: «Путешествие только началось. У «Питтсбурга» была энергия, нужно лучше ее использовать»

Теги Питтсбург Чикаго НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон высказался о поражении от «Чикаго» в своем дебюте за «Питтсбург».

«Пингвинс» уступили «Блэкхокс» (2:4) в первый день нового регулярного чемпионата НХЛ

33-летний шведский защитник провел на льду 26 минут 4 секунды и завершил игру с полезностью «минус 2». 

«Путешествие только началось. Очень жаль, что мы не смогли сегодня победить, я чувствовал, что мы могли это сделать. 

У нас была энергия. Нам нужно найти способ лучше ее использовать», – сказал Карлссон

 

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1 комментарий

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siralexf
минус 2 уже в первом матче, да Эрик, всё только начинается
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