Карлссон о 2:4 с «Чикаго»: «Путешествие только началось. У «Питтсбурга» была энергия, нужно лучше ее использовать»
Эрик Карлссон высказался о поражении от «Чикаго» в своем дебюте за «Питтсбург».
«Пингвинс» уступили «Блэкхокс» (2:4) в первый день нового регулярного чемпионата НХЛ.
33-летний шведский защитник провел на льду 26 минут 4 секунды и завершил игру с полезностью «минус 2».
«Путешествие только началось. Очень жаль, что мы не смогли сегодня победить, я чувствовал, что мы могли это сделать.
У нас была энергия. Нам нужно найти способ лучше ее использовать», – сказал Карлссон.
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