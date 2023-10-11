Эрик Карлссон остался без очков и набрал «минус 2» за 26:04 в дебютном матче за «Питтсбург»

Теги Питтсбург Чикаго НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Эрик Карлссон набрал «минус 2» в дебютном матче за «Питтсбург».

Защитник стал игроком «Пингвинс» в межсезонье в результате обмена из «Сан-Хосе». 

В первой игре нового сезона против «Чикаго» (2:4) 33-летний швед провел на льду 26 минут 4 секунды (максимальный показатель в «Пингвинс», 2:40 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, полезность «минус 2»). 

Он остался без набранных очков, нанеся 2 броска в створ ворот. Также отметился 3 блоками. 

В прошлом сезоне Карлссон стал первым защитником, набравшим 100+ очков в регулярном чемпионате НХЛ в XXI веке. 

 

2 комментария

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Fandorin Erast
Пацаны из Питтсбурга сделали ремейк концовки прошлого сезона!
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АРХАТ
Летанг: "Не отдам без боя звание лучше полузащитника "пингвинов")
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