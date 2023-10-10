«Лада» проиграла все 4 матча в турне по Дальнему Востоку, набрав 1 очко при разнице шайб 5:12

Теги Лада Амур Олег Браташ КХЛ Адмирал Хоккей

«Лада» проиграла все 4 матча в турне по Дальнему Востоку.

Сегодня тольяттинский клуб всухую уступил «Амуру» (0:3) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В итоге команда Олега Браташа увозит с дальневосточного выезда (2 матча с «Адмиралом» и 2 матча с «Амуром») 1 очко при разнице шайб 5:12. 

C 20 очками в 18 играх «Лада» занимает текущее 4-е место в таблице Восточной конференции. 

Следующий матч команда проведет 14 октября – дома с «Адмиралом». 

1 комментарий

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memphis
Реализация подвела, особенно в матчах с Адмиралом. И первую игру с Амуром могли вытащить в от, а сегодня уже без сил были.
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