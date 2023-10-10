«Лада» проиграла все 4 матча в турне по Дальнему Востоку, набрав 1 очко при разнице шайб 5:12

«Лада» проиграла все 4 матча в турне по Дальнему Востоку.

Сегодня тольяттинский клуб всухую уступил «Амуру» (0:3) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В итоге команда увозит с дальневосточного выезда (2 матча с «Адмиралом» и 2 матча с « ») 1 очко при разнице шайб 5:12.

C 20 очками в 18 играх « » занимает текущее 4-е место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч команда проведет 14 октября – дома с « ».