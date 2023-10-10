«Оттава» вернула Томсона, забрав его с драфта отказов «Анахайма». Защитник попал в «Дакс» 1 октября таким же путем

«Оттава» вернула защитника Ласси Томсона, забрав его с драфта отказов «Анахайма».

Таким образом, 23-летний финн вернулся в канадский клуб. «Дакс» забрали его с драфта отказов команды 1 октября.

был задрафтован «Сенаторс» в 2019 году в 1-м раунде под общим 19-м номером. Он провел 18 матчей в и набрал 5 (0+5) очков.

Большую часть прошлого сезона отыграл в АХЛ за «Бельвиль» – 56 игр в регулярном чемпионате и 33 (7+26) очка при полезности «минус 9».