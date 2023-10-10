«Оттава» вернула Томсона, забрав его с драфта отказов «Анахайма». Защитник попал в «Дакс» 1 октября таким же путем

Теги переходы Оттава Анахайм НХЛ Ласси Томсон Хоккей

«Оттава» вернула защитника Ласси Томсона, забрав его с драфта отказов «Анахайма».

Таким образом, 23-летний финн вернулся в канадский клуб. «Дакс» забрали его с драфта отказов команды 1 октября. 

Томсон был задрафтован «Сенаторс» в 2019 году в 1-м раунде под общим 19-м номером. Он провел 18 матчей в НХЛ и набрал 5 (0+5) очков. 

Большую часть прошлого сезона отыграл в АХЛ за «Бельвиль» – 56 игр в регулярном чемпионате и 33 (7+26) очка при полезности «минус 9». 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Майоров
вот сейчас не понял
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
И еще разок давайте)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий