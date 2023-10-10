Журналисты сайта НХЛ считают «Даллас» и «Каролину» основными претендентами на Кубок Стэнли

Авторы сайта НХЛ назвали «Даллас» и «Каролину» претендентами на Кубок Стэнли.

16 авторов и редакторов официального сайта поделились своими ожиданиями о возможном обладателе Кубка Стэнли в предстоящем сезоне .

Четыре сотрудника сайта лиги назвали « » в качестве главного фаворита на трофей. Еще четыре голоса получила « ».

Три представителя сайта посчитали «Эдмонтон» главным претендентом, два – «Колорадо».

По одному голосу заработали «Вегас», « » и « ».