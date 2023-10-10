Журналисты сайта НХЛ считают «Даллас» и «Каролину» основными претендентами на Кубок Стэнли
Авторы сайта НХЛ назвали «Даллас» и «Каролину» претендентами на Кубок Стэнли.
16 авторов и редакторов официального сайта поделились своими ожиданиями о возможном обладателе Кубка Стэнли в предстоящем сезоне НХЛ.
Четыре сотрудника сайта лиги назвали «Даллас» в качестве главного фаворита на трофей. Еще четыре голоса получила «Каролина».
Три представителя сайта посчитали «Эдмонтон» главным претендентом, два – «Колорадо».
По одному голосу заработали «Вегас», «Рейнджерс» и «Торонто».
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