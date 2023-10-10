Журналисты сайта НХЛ считают «Даллас» и «Каролину» основными претендентами на Кубок Стэнли

Теги Рейнджерс Торонто Каролина Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Вегас Хоккей

Авторы сайта НХЛ назвали «Даллас» и «Каролину» претендентами на Кубок Стэнли.

16 авторов и редакторов официального сайта поделились своими ожиданиями о возможном обладателе Кубка Стэнли в предстоящем сезоне НХЛ.

Четыре сотрудника сайта лиги назвали «Даллас» в качестве главного фаворита на трофей. Еще четыре голоса получила «Каролина».

Три представителя сайта посчитали «Эдмонтон» главным претендентом, два – «Колорадо».

По одному голосу заработали «Вегас», «Рейнджерс» и «Торонто».

1 комментарий

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rjrjy
А как же "Нью-Джерси"? У них в атаке два шикарных звена + Палат и Хаула, которые могут забрасывать важные шайбы в плей-офф, а ещё Хольц, которому пора бы оправдывать звание 7-го номера драфта. В обороне, несмотря на отсутствие сильной вратарской бригады, есть 4 защитника уровня первой-второй пары и ещё столько же игроков для глубины, включая Шимона Немеца.
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