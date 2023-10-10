Рябыкин хочет изменить «Витязь» за месяц: «Буду доволен выходу в плей-офф. Хочется агрессивного хоккея, не отбрасываться. Не нравится играть в откат, как «Барыс»

Дмитрий Рябыкин рассчитывает поставить «Витязю» атакующий хоккей.

Тренер высказался о поражении от «Спартака» (1:5) в матче чемпионата КХЛ.

– Мы проиграли в движении. Очень много удалялись, и игра в неравных составах предрешила матч.

Предстоит еще очень много работы. Вчера был очень насыщенный день, я понимаю, что ребятам сложно перестраиваться. Игры идут, мы стараемся быстро все донести.

Но нужно время. Игра показала, что мы очень сильно проигрываем в движении. «Спартак» всегда был быстрее, всегда первым на шайбе.

– Какую цель вы ставите на сезон?

– Я буду доволен, если мы выйдем в плей‑офф

– Когда мы увидим «Витязь» Рябыкина?

– Очень тяжело сказать.

Когда много игр, вы понимаете, что много тренировок быть не может, потому что ребятам надо восстанавливаться. Не могу сказать, сколько мне нужно, месяц или полтора.

Надеюсь, что месяца хватит. Хочется видеть агрессивный хоккей, стараться играть вперед, играть от ворот, но не отбрасывать шайбу.

Сейчас много интересных команд – и «Торпедо», и «Северсталь», и Питер мне нравится, и «Динамо».

Мне не нравится, когда команда играет в откат, как это делает «Барыс», – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.