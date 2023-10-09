Ларионов о 0:1 от «Локомотива»: «Торпедо» играет для зрителя – другой модели игры нет. Не видим проблем побеждать с нашей системой»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Данил Савунов Никита Артамонов Хоккей

Игорь Ларионов поделился мнением после поражения от «Локомотива».

«Торпедо» уступило со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю соперника с победой. К сожалению, сложный матч закончился не в нашу сторону.

Наших ребят с хорошей игрой, с тем, что проявили характер. Дальше заканчиваем выездную серию и возвращаемся домой.

– Многие изучили стиль «Торпедо». Не пытались изменить его в таких выездных матчах?

– У нас нет другой модели игры. Мы играем для зрителя. Хоккей – игра с голами, зрелищная.

Менять свой стиль и подстраиваться – не в наших правилах. Не видим проблемы в том, чтобы побеждать с нашей системой. 

Никита Артамонов и Данил Савунов перестали появляться в третьем периоде. Эти ребята еще не готовы к таким играм? 

– Артамонову 17 лет. Хотим дать паузу, возможность отдохнуть. То же самое с Савуновым. Он только пытается войти в форму.

Даем дозированное игровое время. Когда играешь через день, это большая нагрузка для ребят, но они приобретают колоссальный опыт. 

– Способен ли Адам Гуска еще прибавить? 

– В этом сезоне он играет просто прекрасно. Не знаю, в чем он еще может прибавить.

 Довольны всеми вратарями – и Адамом, и Кульбаковым. Мы очень спокойны за нашу вратарскую линию. 

– Соперник лидировал по броскам в створ и вбрасываниям. Чего не хватило вашей команде?

– Пока не видел статистику. Про вбрасывания мы говорили, что это часть игры, где участвует вся пятерка. Мы работаем над этим. 

– Повлиял ли на настрой команды незасчитанный гол? 

– Мы не можем ничего контролировать. Арбитры принимали решение. Как есть, так есть. 

– Что не удалось в большинстве? 

– Игра на игру не приходится. Мы были довольны тем большинством, где забили гол. Ребята проявили креатив, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

13 комментариев

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Евгений Ахиллес
Ответ Фёдор Кузнецов
Зритель хочет увидеть от команды 19 бросков за матч?
наверно зритель хочет увидеть 40 не опасных бросков от бортов и 2.5 момента за игру... ну упиваетесь победой, сидите в защите и ждите отскоков и рикошетов и возни на пятаках, это ваш эталонный хоккей, спасибо за игру, но мы поиграем в другой
+9
-3
+6
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Евгений Ахиллес
Ответ Фёдор Кузнецов
Я вообще Металлурга фанат, меня игра моей любимой команды устраивает
ну наверно потому что там другой стиль игры, разве нет?)
+2
0
+2
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Саня52
Ответ Артём Подмарёв
да всё нормально, просто сегодня в Ярике сбили оленя
ну как 3 сентября олень паровоз под откос пустил...😉😉😉 Это игра и поражения неизбежны у всех команд,но проиграть можно по разному... ,за Торпедо не стыдно сегодня.
+2
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+2
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Евгений Ахиллес
да всё хорошо, не надо выдумывать автобус на автобус, сезон длинный, ну проиграли бывает, хотелось чтобы поскорее матч закончился, но на домашний матч я билеты на Локо покупать не буду, уж извините)))
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Евгений Ахиллес
Ответ alklimov2018
Игру не смотрел, но как-то не вяжется со статистикой - 19 бросков от Торпедо при 14 блокированных от Локо о чем говорит?
да о чем? о хорошей защите, об этом никто не спорит, кому как нравится тот так и пляшет
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0
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Фёдор Кузнецов
Зритель хочет увидеть от команды 19 бросков за матч?
+4
-4
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Евгений Ахиллес
наверно зритель хочет увидеть 40 не опасных бросков от бортов и 2.5 момента за игру... ну упиваетесь победой, сидите в защите и ждите отскоков и рикошетов и возни на пятаках, это ваш эталонный хоккей, спасибо за игру, но мы поиграем в другой
Я вообще Металлурга фанат, меня игра моей любимой команды устраивает
0
0
0
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Саня52
Ответ Евгений Ахиллес
наверно зритель хочет увидеть 40 не опасных бросков от бортов и 2.5 момента за игру... ну упиваетесь победой, сидите в защите и ждите отскоков и рикошетов и возни на пятаках, это ваш эталонный хоккей, спасибо за игру, но мы поиграем в другой
+100👍👍👍
+1
-1
0
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alklimov2018
Ответ Евгений Ахиллес
наверно зритель хочет увидеть 40 не опасных бросков от бортов и 2.5 момента за игру... ну упиваетесь победой, сидите в защите и ждите отскоков и рикошетов и возни на пятаках, это ваш эталонный хоккей, спасибо за игру, но мы поиграем в другой
Игру не смотрел, но как-то не вяжется со статистикой - 19 бросков от Торпедо при 14 блокированных от Локо о чем говорит?
0
0
0
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Артём Подмарёв
Ответ Саня52
ну как 3 сентября олень паровоз под откос пустил...😉😉😉 Это игра и поражения неизбежны у всех команд,но проиграть можно по разному... ,за Торпедо не стыдно сегодня.
ну да на ошибках учатся
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Саня52
Ответ Артём Подмарёв
ну да на ошибках учатся
ещё 2 игры,посмотрим кто как уроки выучил😅
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