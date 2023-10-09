Ларионов о 0:1 от «Локомотива»: «Торпедо» играет для зрителя – другой модели игры нет. Не видим проблем побеждать с нашей системой»

Игорь Ларионов поделился мнением после поражения от «Локомотива».

«Торпедо» уступило со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата .

– Поздравляю соперника с победой. К сожалению, сложный матч закончился не в нашу сторону.

Наших ребят с хорошей игрой, с тем, что проявили характер. Дальше заканчиваем выездную серию и возвращаемся домой.

– Многие изучили стиль «Торпедо». Не пытались изменить его в таких выездных матчах?

– У нас нет другой модели игры. Мы играем для зрителя. Хоккей – игра с голами, зрелищная.

Менять свой стиль и подстраиваться – не в наших правилах. Не видим проблемы в том, чтобы побеждать с нашей системой.

– и перестали появляться в третьем периоде. Эти ребята еще не готовы к таким играм?

– Артамонову 17 лет. Хотим дать паузу, возможность отдохнуть. То же самое с Савуновым. Он только пытается войти в форму.

Даем дозированное игровое время. Когда играешь через день, это большая нагрузка для ребят, но они приобретают колоссальный опыт.

– Способен ли еще прибавить?

– В этом сезоне он играет просто прекрасно. Не знаю, в чем он еще может прибавить.

Довольны всеми вратарями – и Адамом, и Кульбаковым. Мы очень спокойны за нашу вратарскую линию.

– Соперник лидировал по броскам в створ и вбрасываниям. Чего не хватило вашей команде?

– Пока не видел статистику. Про вбрасывания мы говорили, что это часть игры, где участвует вся пятерка. Мы работаем над этим.

– Повлиял ли на настрой команды незасчитанный гол?

– Мы не можем ничего контролировать. Арбитры принимали решение. Как есть, так есть.

– Что не удалось в большинстве?

– Игра на игру не приходится. Мы были довольны тем большинством, где забили гол. Ребята проявили креатив, – сказал главный тренер « » Игорь Ларионов.