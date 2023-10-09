Уотсон подписал контракт с «Тампой» после просмотра на год и 776,665 тысяч долларов
Остин Уотсон подписал полноценный контракт с «Тампой».
После просмотра 31-летний нападающий согласовал однолетний договор с клубом. Зарплата – 776,665 тысяч долларов.
Остин Уотсон провел четыре предсезонных матчах в составе «Тампы».
В минувшем сезоне Уотсон вошел в топ-5 игроков НХЛ по числу штрафных минут – 123 в 75 играх за «Оттаву».
Он набрал 11 (9+2) баллов за результативность и принял участие в 12 драках.
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