Генменеджер «Торпедо» о философии хоккея: «Надо давать хлеба и зрелищ. Нас воспринимали как сумасшедших»

Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал об игровой философии команды.

– Философия игры « » меняет всю лигу. У вас аншлаги на каждом домашнем матче. Народ бы не пошел на скучный хоккей?

– Сто процентов, и об этом мы говорили еще перед прошлым сезоном. Нас воспринимали как сумасшедших.

Но мы же понимаем, что надо давать хлеба и зрелищ – и мы в этом видим свою роль.

Да, мы не убираем результат с повестки. Но это наш внутренний диалог.

Для болельщиков мы хотим давать зрелищный хоккей.

Тем более в текущий момент, когда идет становление команды, а впереди у нас открытие стадиона, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» .