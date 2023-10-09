Генменеджер «Торпедо» о философии хоккея: «Надо давать хлеба и зрелищ. Нас воспринимали как сумасшедших»
Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал об игровой философии команды.
– Философия игры «Торпедо» меняет всю лигу. У вас аншлаги на каждом домашнем матче. Народ бы не пошел на скучный хоккей?
– Сто процентов, и об этом мы говорили еще перед прошлым сезоном. Нас воспринимали как сумасшедших.
Но мы же понимаем, что надо давать хлеба и зрелищ – и мы в этом видим свою роль.
Да, мы не убираем результат с повестки. Но это наш внутренний диалог.
Для болельщиков мы хотим давать зрелищный хоккей.
Тем более в текущий момент, когда идет становление команды, а впереди у нас открытие стадиона, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
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