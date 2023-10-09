Максим Федотов забил первый гол за СКА в 15-м матче – «Куньлуню». У экс-игрока «Торпедо» два очка на счету

Максим Федотов забросил первую шайбу в составе СКА.

21-летний защитник отличился при игре в большинстве в матче Фонбет чемпионата против « ».

открыл счет голам за СКА в 15-й игре за команду. В его активе теперь 2 (1+1) очка за результативность.

В межсезонье « » обменяло Максима и Илью Федотовых в , получив среди прочего компенсацию в размере 110 миллионов рублей.