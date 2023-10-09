Максим Федотов забил первый гол за СКА в 15-м матче – «Куньлуню». У экс-игрока «Торпедо» два очка на счету

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Куньлунь Ред Стар Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов забросил первую шайбу в составе СКА.

21-летний защитник отличился при игре в большинстве в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

Максим Федотов открыл счет голам за СКА в 15-й игре за команду. В его активе теперь 2 (1+1) очка за результативность.

В межсезонье «Торпедо» обменяло Максима и Илью Федотовых в СКА, получив среди прочего компенсацию в размере 110 миллионов рублей.

1 комментарий

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Евгений Мешков
хотели в топ-клуб, ну играйте пацаны теперь
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