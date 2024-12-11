«Коламбус» поместил Чинахова в список травмированных. Форвард пропустил 7 матчей подряд

Егор Чинахов помещен в список травмированных.

23-летний форвард пропустил 7 подряд матчей «Коламбуса » в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне у Чинахова 14 (7+7) очков в 21 игре при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:01.

Также сообщается, что «Коламбус » вызвал голкипера Джета Гривса из АХЛ .