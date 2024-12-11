«Коламбус» поместил Чинахова в список травмированных. Форвард пропустил 7 матчей подряд
Егор Чинахов помещен в список травмированных.
23-летний форвард пропустил 7 подряд матчей «Коламбуса» в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы верхней части тела.
В текущем сезоне у Чинахова 14 (7+7) очков в 21 игре при полезности «+2» и среднем времени на льду 17:01.
Также сообщается, что «Коламбус» вызвал голкипера Джета Гривса из АХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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