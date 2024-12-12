Панарин провел 700-й матч в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 816 очков

Артемий Панарин провел 700-й матч в НХЛ.

Юбилейной для форварда «Рейнджерс » стала игра против «Баффало» (3:2).

В этом матче Артемий Панарин сделал передачу.

В нынешнем сезоне он набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.

Всего на его счету 816 (280+536) баллов в 700 матчах НХЛ .