Панарин провел 700-й матч в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 816 очков
Артемий Панарин провел 700-й матч в НХЛ.
Юбилейной для форварда «Рейнджерс» стала игра против «Баффало» (3:2).
В этом матче Артемий Панарин сделал передачу.
В нынешнем сезоне он набрал 35 (15+20) очков в 28 играх.
Всего на его счету 816 (280+536) баллов в 700 матчах НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем