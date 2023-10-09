Фарм-клуб «Тампы» арендует Кочеткова у «Каролины», пока травмирован Василевский

Петр Кочетков переходит в «Тампу» из «Каролины».

Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что 24-летний российский голкипер пополнит состав « » – фарм-клуба « » – на правах аренды.

Сделка является следствием травмы основного вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, а также того, что теперь «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Харрикейнс» в – принял решение быть независимой командой.

сыграл 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.