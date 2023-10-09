Фарм-клуб «Тампы» арендует Кочеткова у «Каролины», пока травмирован Василевский

Теги возможные переходы Тампа-Бэй Каролина НХЛ АХЛ Сиракьюз Андрей Василевский Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков переходит в «Тампу» из «Каролины».

Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что 24-летний российский голкипер пополнит состав «Сиракьюза» – фарм-клуба «Тампы» – на правах аренды.

Сделка является следствием травмы основного вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, а также того, что теперь «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Харрикейнс» в АХЛ – принял решение быть независимой командой.

Петр Кочетков сыграл 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.

Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

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7 комментариев

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Алексей Челюканов
Кричащий заголовок новости, не стоящей выеденного яйца.
Абсолютно стандартная ситуация когда команда, не имеющая собственного фарма, распихивает своих игроков по фармам других команд.

А вот Кочеткову можно посочувствовать. И дело не в том, что Альнефельт сильнее (тут как раз очень спорно). А в том, что это таки фарм Тампы, с соглашением о сотрудничестве и "воспитании игроков". и Альнефельт будет основным, а Кочетков - бэкапом только на основании того, что Альнефельт - проспект Тампы.

Если бы Кочетков попал в команду, где вратарём бы не был именно "проспект", на которого пока ещё рассчитывают в основной команде, конкуренция бы была более здоровой. А тут Хуго нужно уж очень жидко обгадиться, чтобы Сыр начал прокачивать Кочеткова, а не его в качестве основного
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Kirill HG
а в Каролине всем вообще безразлично, что их лучший "запасной" вратарь (третий вратарь системы) отправляется в фарм клуб Тампы и вряд ли получит там достаточно игрового времени, учитывая наличие сильного проспекта "молний" Альнефелта?
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t0ni12
Неожиданный мув и потому очень любопытный
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Алексей Челюканов
Ответ Алексей Челюканов
Кричащий заголовок новости, не стоящей выеденного яйца. Абсолютно стандартная ситуация когда команда, не имеющая собственного фарма, распихивает своих игроков по фармам других команд. А вот Кочеткову можно посочувствовать. И дело не в том, что Альнефельт сильнее (тут как раз очень спорно). А в том, что это таки фарм Тампы, с соглашением о сотрудничестве и "воспитании игроков". и Альнефельт будет основным, а Кочетков - бэкапом только на основании того, что Альнефельт - проспект Тампы. Если бы Кочетков попал в команду, где вратарём бы не был именно "проспект", на которого пока ещё рассчитывают в основной команде, конкуренция бы была более здоровой. А тут Хуго нужно уж очень жидко обгадиться, чтобы Сыр начал прокачивать Кочеткова, а не его в качестве основного
о, заголовок подправили. уже не так кричаще 😂
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Алексей Челюканов
Ответ Kirill HG
а в Каролине всем вообще безразлично, что их лучший "запасной" вратарь (третий вратарь системы) отправляется в фарм клуб Тампы и вряд ли получит там достаточно игрового времени, учитывая наличие сильного проспекта "молний" Альнефелта?
с у них скорее всего просто выхода нет. сейчас некомплект вратарей только в системе Тампы. Томкинс, которого планировалось использовать в качестве конкурента Альнефельту внезапно стал бэкапом в НХЛ, а Фитцпатоик, ну вообще никакой - ему даже бэкапом в ECHL не факт, что дадут играть. а подписывать игрока на полноценный контракт ЖББ не хочет, ибо Василевский вернётся, и что делать после этого с пятью вратарями - неясно.

поэтому Тампе (Сыру) такой вариант очень заходит... а Каролине... Просто нет альтернативы Сыру. не в ECHL же Кочеткова отправлять...

проблема отсутствия фарма - она такая... болезненная. в 2002-2006 годах Тампа столько проспектов погубила из за отсутствия постоянного фарма и такого вот распихивания игроков по чужим фармам, где они врем получали по праздникам...
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Sevan87
мда, сил Петру! прорвись!
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Фёдор Кузнецов
А когда Вася вернётся?
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