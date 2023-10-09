Фарм-клуб «Тампы» арендует Кочеткова у «Каролины», пока травмирован Василевский
Петр Кочетков переходит в «Тампу» из «Каролины».
Инсайдер Кевин Уикс сообщил, что 24-летний российский голкипер пополнит состав «Сиракьюза» – фарм-клуба «Тампы» – на правах аренды.
Сделка является следствием травмы основного вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, а также того, что теперь «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Харрикейнс» в АХЛ – принял решение быть независимой командой.
Петр Кочетков сыграл 25 матчей за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ в общей сложности в течение двух прошедших сезонов.
Контракт Кочеткова с зарплатой два миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
Абсолютно стандартная ситуация когда команда, не имеющая собственного фарма, распихивает своих игроков по фармам других команд.
А вот Кочеткову можно посочувствовать. И дело не в том, что Альнефельт сильнее (тут как раз очень спорно). А в том, что это таки фарм Тампы, с соглашением о сотрудничестве и "воспитании игроков". и Альнефельт будет основным, а Кочетков - бэкапом только на основании того, что Альнефельт - проспект Тампы.
Если бы Кочетков попал в команду, где вратарём бы не был именно "проспект", на которого пока ещё рассчитывают в основной команде, конкуренция бы была более здоровой. А тут Хуго нужно уж очень жидко обгадиться, чтобы Сыр начал прокачивать Кочеткова, а не его в качестве основного
поэтому Тампе (Сыру) такой вариант очень заходит... а Каролине... Просто нет альтернативы Сыру. не в ECHL же Кочеткова отправлять...
проблема отсутствия фарма - она такая... болезненная. в 2002-2006 годах Тампа столько проспектов погубила из за отсутствия постоянного фарма и такого вот распихивания игроков по чужим фармам, где они врем получали по праздникам...