Игроки «Калгари», включая Задорова и Кадри, надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс»

Теги Калгари НХЛ Назем Кадри Никита Задоров ЛГБТ Хоккей

Игроки «Калгари» надели свитера с радужной символикой перед матчем с «Кингс».

Хоккеисты вышли на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1) в свитерах с логотипами, раскрашенными в радужные цвета. 

Акцию в рамках «Вечера гордости» поддержали все игроки канадского клуба, включая защитника Никиту Задорова (единственного россиянина в составе команды) и форварда Назема Кадри (первого мусульманина, ставшего обладателем Кубка Стэнли). 

Ранее сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы. 

Беттмэн об отказе игроков от ЛГБТ-джерси: «Мы впервые столкнулись с подобным. Думаю, нам предстоит оценить это в межсезонье»

16 комментариев

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Cbj Fan
Если кто-нибудь поддерживает фанатизм ЛГБТ+ лобби, это его дело. Но тогда не должны быть удивлены, если получат ответку.
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старые кеды
Ответ igor nn
Даже мусульмане поддерживает ЛГБТ..РФ должна отменить варварские законы..Весь мир за толерантность и многообразие..Браво Назем Кадри!!
видели вчера до чего толерантность довела. транс пришел в школу со стволами.
+4
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Ko Vi
Ответ ТимТалер
Видно с контактом не все хорошо. Других причин не вижу )
или гражданство очень хочется получить
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гилберт
Но как он мог??? Его пытали!!!
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гилберт
Дык погодите, мы ж тут за демократию и свободу выбора. Вот Задоров и выбрал.
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igor nn
Даже мусульмане поддерживает ЛГБТ..РФ должна отменить варварские законы..Весь мир за толерантность и многообразие..Браво Назем Кадри!!
+2
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-4
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ТимТалер
Видно с контактом не все хорошо. Других причин не вижу )
+2
0
+2
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Вадим flanec
Ответ Bashibuzuck
Ждем спецвыпуск "Есть тема" по этому поводу😁
А зачем тебе ждать "Есть тема" если ты всё равно не смотришь федеральные телеканалы.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
"Вечера гордости"

А чем радужные гордятся? Даванием под хвост?
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dmitriy1981
ну надел и надел
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Vhlam
Один раз ещё не 3-2-раз!
+1
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dzenga 1
Оказался тот Никита, у кого везде побрито !
+17
-2
+15
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Александр Колосов
Ну все, поедет Никита сухари сушить
+3
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Павел Мохначёв
Эх Никита, Иван отличную дорожку протоптал ведь уже
+8
-1
+7
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Bashibuzuck
Ждем спецвыпуск "Есть тема" по этому поводу😁
+10
-3
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Alex1104
Прогнулись под повестку? Или...?
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