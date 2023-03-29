Игроки «Калгари», включая Задорова и Кадри, надели свитера с радужными логотипами перед матчем с «Кингс»

Игроки « » надели свитера с радужной символикой перед матчем с «Кингс».

Хоккеисты вышли на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1) в свитерах с логотипами, раскрашенными в радужные цвета.

Акцию в рамках «Вечера гордости» поддержали все игроки канадского клуба, включая защитника (единственного россиянина в составе команды) и форварда (первого мусульманина, ставшего обладателем Кубка Стэнли).

Ранее сообщалось, что от радужных джерси отказались «Миннесота» и «Чикаго» – в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Беттмэн об отказе игроков от ЛГБТ-джерси: «Мы впервые столкнулись с подобным. Думаю, нам предстоит оценить это в межсезонье»