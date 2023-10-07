«Нефтехимик» обменяет Чивилева в СКА на вратаря Николаева

Андрей Чивилев перейдет в СКА из «Нефтехимика».

Команда из Нижнекамска обменяет нападающего в на голкипера .

Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «минус 5».

Николаев не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).