«Нефтехимик» обменяет Чивилева в СКА на вратаря Николаева

Теги Нефтехимик СКА возможные переходы КХЛ Андрей Чивилев Дмитрий Николаев Хоккей

Андрей Чивилев перейдет в СКА из «Нефтехимика».

Команда из Нижнекамска обменяет нападающего в СКА на голкипера Дмитрия Николаева.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Лукашов.

В этом Фонбет Чемпионате КХЛ Чивилев провел 13 матчей и отметился 3 передачами при показателе полезности «минус 5».

Николаев не провел ни одного матча в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне в его активе было 42 игры в регулярном чемпионате (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).

11 комментариев

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Матвей Александров
Я конечно не знаю всей сути но лично по моему мнению Николаев очень хорошо провести прошлый сезон а этом он не играл потому что у него травма
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J-12
отдай Демидова лучше уже
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sd4fmwrvz8
Чивилев считай карьеру завершил 😁ну или транзитом в ладу или сочи уедет скоро
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Кот24
Ответ Матвей Александров
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здесь не требуется вопрос, это доказанный факт
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Сидни Кросби 2
Ответ Кот24
ну вот и просрали очередного хорошего вратаря, да и игрока в общем. А ведь хорошо играл, даже с учётом Серебрякова, можно было играть ему. Был бы отличный тандем вратарей. Удачи Николаеву, отличный вратарь!
Ваш мажор не разбирается в хоккее.
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Дядя Федор Макларен
Ответ Матвей Александров
А извините человека который приходит я даже не знаю и у него явно не самая впечатляющая статистика
Будет ближе к дедлайну обменян в Сочи на Рендулича или в Ладу на Джозефса + конечно же небольшая финансовая компенсация
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Матвей Александров
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Кот24
ну вот и просрали очередного хорошего вратаря, да и игрока в общем. А ведь хорошо играл, даже с учётом Серебрякова, можно было играть ему. Был бы отличный тандем вратарей. Удачи Николаеву, отличный вратарь!
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0
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Матвей Александров
А извините человека который приходит я даже не знаю и у него явно не самая впечатляющая статистика
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Кот24
Ответ Сидни Кросби 2
Ваш мажор не разбирается в хоккее.
а я и не отрицаю, что этот Клоун закапывает нашу команду
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Кот24
Ответ Матвей Александров
А извините человека который приходит я даже не знаю и у него явно не самая впечатляющая статистика
куда нить в фарм сольют, либо вышка, либо если молодой в молодежку. Уверен ни единого матча он не проведет за СКА
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