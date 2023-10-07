Артюхин об успехах «Сочи» и «Лады» на старте: «Основное – сильная игра вратарей. Так победы даются легче»

Евгений Артюхин назвал игру вратарей фактором успеха «Сочи» и «Лады» на старте.

«В чем феномен « » и «Лады» на старте сезона? Во-первых, 100% большая заслуга вратарской линии обеих команд. Вратари играют очень здорово и держат команду в игре. Когда чувствуешь такую уверенность, когда вратарь так мало пропускает, это дает большую вероятность, что команда победит.

У «Сочи» намного лучше стало действовать нападение, оно забивает больше голов. То же самое в Тольятти. Но основное – сильная игра вратарей. Когда они играют так здорово, победы даются легче», – сказал бывший форвард клубов .

Вратарь «Лады» стал лучшим игроком сентября в своем амплуа. В 12 играх сезона у него 94,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,62. Вторым номером команды является Александр Трушков (5 игр, 91,8%, 2,28).

Тандем «Сочи» составляют (11 игр, 91,9%, 3,15) и (4 игры, 92,5%, 2,81).