Артюхин об успехах «Сочи» и «Лады» на старте: «Основное – сильная игра вратарей. Так победы даются легче»

Теги Лада Евгений Артюхин КХЛ Максим Третьяк Александр Трушков Сочи Михаил Бердин Владислав Подъяпольский Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин назвал игру вратарей фактором успеха «Сочи» и «Лады» на старте.

«В чем феномен «Сочи» и «Лады» на старте сезона? Во-первых, 100% большая заслуга вратарской линии обеих команд. Вратари играют очень здорово и держат команду в игре. Когда чувствуешь такую уверенность, когда вратарь так мало пропускает, это дает большую вероятность, что команда победит.

У «Сочи» намного лучше стало действовать нападение, оно забивает больше голов. То же самое в Тольятти. Но основное – сильная игра вратарей. Когда они играют так здорово, победы даются легче», – сказал бывший форвард клубов КХЛ

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский стал лучшим игроком сентября в своем амплуа. В 12 играх сезона у него 94,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,62. Вторым номером команды является Александр Трушков (5 игр, 91,8%, 2,28). 

Тандем «Сочи» составляют Михаил Бердин (11 игр, 91,9%, 3,15) и Максим Третьяк (4 игры, 92,5%, 2,81). 

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