Олег Браташ: «Со страхом ожидаем предстоящую поездку «Лады» на Дальний Восток, но будем решать проблемы по мере их поступления»

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Мы очень сильно старались, как и в каждой игре. Сегодня наши старания увенчались победой.

Мне кажется, наши игроки немножко избаловались, они думали, наверное, что Влад [Подъяпольский] будет не только все ловить, но еще и голы забивать. Вот поэтому, чтобы они на это не рассчитывали, у нас сегодня в воротах был .

Предстоящую поездку на Дальний Восток, честно говоря, ожидаем со страхом, но будем решать проблемы по мере их поступления, поэтому сейчас наши мысли будут о ближайшей встрече», – сказал главный тренер «Лады» .

В следующем матче команда сыграет против «Салавата Юлаева».