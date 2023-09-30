Олег Браташ: «Со страхом ожидаем предстоящую поездку «Лады» на Дальний Восток, но будем решать проблемы по мере их поступления»

Теги Лада Олег Браташ Динамо Минск КХЛ Александр Трушков Владислав Подъяпольский Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Мы очень сильно старались, как и в каждой игре. Сегодня наши старания увенчались победой.

Мне кажется, наши игроки немножко избаловались, они думали, наверное, что Влад [Подъяпольский] будет не только все ловить, но еще и голы забивать. Вот поэтому, чтобы они на это не рассчитывали, у нас сегодня в воротах был Трушков.

Предстоящую поездку на Дальний Восток, честно говоря, ожидаем со страхом, но будем решать проблемы по мере их поступления, поэтому сейчас наши мысли будут о ближайшей встрече», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

В следующем матче команда сыграет против «Салавата Юлаева».

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1 комментарий

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Огюст
Олег - игр с соперниками на Дальнем Востоке бояться ,значит в КХЛ не играть - Побед вам -трус не играет в хоккей , вы же это прекрасно знаете и передадите своим игрокам !
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