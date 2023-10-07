Ротенберг о старте сезона СКА: «Понимали, что будет тяжело хоккеистам, игравшим за сборную против белорусов. Ребята отдали все, чтобы выиграть серию»

Роман Ротенберг отметил влияние игр сборной с Беларусью на старт сезона СКА.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В мае команда «Россия 25» под руководством провела 8 матчей с белорусами.

– Сегодня была сбалансированная, заряженная команда. Что мешает чаще выигрывать на старте сезона?

– Главное, что мы будем показывать качественную игру весной. Не смотрим в турнирную таблицу – смотрим на качество нашего хоккея, на тактику, на детали, которые обсуждаем с ребятами.

Проделана огромная работа с шестой игры плей-офф против ЦСКА, которую мы провели на этой арене. Мы делаем выводы. Много трудились летом. У нас ребята приехали после сборной позже. Национальная команда для нас – самое важное.

Понимали, что будет тяжело хоккеистам, которые играли за сборную в серии против белорусов. Поверьте мне, это были матчи высокого уровня, и ребята отдали все, чтобы выиграть серию. Некоторые игроки СКА получили переломы.

Плюс были эмоционально выхолощены после финала конференции. Было непросто, но это дало нам силы на сезон. Да, получилась непростая ситуация, когда нам надо было всю команду подвести к общему знаменателю. Собрались на две-три недели позднее. По сути, идем в нашем прошлогоднем графике.

Тогда мы начали с того, что набирали очки 20 матчей подряд, но затем был сложный выезд на Дальний Восток, где все заболели. Слава богу, сейчас в этом смысле лучше – мы не заболели гриппом. Тогда болела вся команда, весь тренерский штаб. Было тяжело вылезти из этой ямы. Как и сейчас – тоже непросто.

Сейчас мы ввели свежую кровь, и это сработало. Это моя 20-я игра против в качестве главного тренера. И вы знаете, сколько мы встречались с ними до этого. Опыт огромный. Успели изучить соперника, – сказал главный тренер СКА.

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