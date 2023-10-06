Немировски о 0:4 от «Автомобилиста»: «Хорошо начали, держали инициативу. Второй гол – неудачный, после него голову опустили»

Дэвид Немировски высказался после матча против «Автомобилиста» (0:4).

«Была тяжелая поездка, прилетели вчера вечером, но движение было лучше, чем я ожидал. Хорошо начали, держали инициативу, и ненужная ошибка в первом голе с подключением защитника. Неправильно подключаться для того, чтобы подключаться. Видно, что они ждали контратаку и поймали нас, второй гол – неудачный.

Много моментов не забиваем, у нас есть время потренироваться сейчас. После первого гола держали, после второго голову опустили. Если дают большинство при счете 0:2, надо забивать – они реализовали свое первое и выиграли игру.

Три центра в первом звене? Это было связано с поездкой, против «Спартака» пробовали в нашей зоне. Хорошо получилось, сегодня были хорошие комбинации, но не так, как хотели.

вне состава? Думаю, от него ожидают большего, многовато ошибается в зоне обороны. Когда ждать Мерфи и ? По Мерфи узнаем больше через неделю, он проходит дома, по Короткову сложно, не хватает его скорости», – сказал главный тренер « » .