Вратари «Ак Барса» Билялов и Мифтахов остаются в лазарете. Тимур вернется через 1,5 недели, Амир – через 1,5 месяца («Бизнес Online»)

Вратари «Ак Барса» продолжают восстановление после травм.

Стали известны примерные сроки возвращения голкиперов казанского клуба и .

Оба игрока получили травмы в сентябре и сейчас находятся в лазарете.

Как пишет «Бизнес Online», Билялову на восстановление понадобится еще полторы недели. Мифтахов, которому на днях была сделана операция, вернется через полтора месяца.

Первым номером «Ак Барса» на данный момент стал 21-летний (2 победы в 6 играх в сезоне, 91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,58), его сменщиком – 20-летний Максим Арефьев.