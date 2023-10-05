«Сочи» выиграл 10 из 14 матчей в сезоне. Рендулич забил победный гол на 59:08 в игре с «Северсталью», Бердин отразил 36 бросков

Теги Северсталь видео КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Борна Рендулич Михаил Бердин Хоккей

«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Северсталь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную шайбу для южан забросил нападающий Борна Рендулич на отметке 59:08. Голкипер Михаил Бердин отразил 36 из 39 бросков.

Ранее «Сочи» победил «Торпедо» (5:2) и СКА (5:4).

Сочинцы одержали 10 побед в 14 играх регулярного чемпионата в этом сезоне и находятся на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 20 очков.

2 комментария

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boobleack !
молодцы сочи шаркс
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