«Сочи» выиграл 10 из 14 матчей в сезоне. Рендулич забил победный гол на 59:08 в игре с «Северсталью», Бердин отразил 36 бросков
«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла «Северсталь» (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную шайбу для южан забросил нападающий Борна Рендулич на отметке 59:08. Голкипер Михаил Бердин отразил 36 из 39 бросков.
Ранее «Сочи» победил «Торпедо» (5:2) и СКА (5:4).
Сочинцы одержали 10 побед в 14 играх регулярного чемпионата в этом сезоне и находятся на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 20 очков.
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