«Сочи» выиграл 10 из 14 матчей в сезоне. Рендулич забил победный гол на 59:08 в игре с «Северсталью», Бердин отразил 36 бросков

«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Кокорева обыграла « » (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Победную шайбу для южан забросил нападающий на отметке 59:08. Голкипер отразил 36 из 39 бросков.

Ранее « » победил «Торпедо» (5:2) и СКА (5:4).

Сочинцы одержали 10 побед в 14 играх регулярного чемпионата в этом сезоне и находятся на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 20 очков.