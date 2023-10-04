Михаил Панин о матче с «Калгари» в 1989-м: «Тео Флери как сумасшедший носился, любого мог убрать. Эл Макиннис играл. Достойный был хоккей»

Михаил Панин поделился воспоминаниями о матче с «Калгари» в Суперсерии-1989.

Игрок выступал за « ». Клуб проиграл «Флэймс» в овертайме со счетом 2:3.

– Первые матчи с прошли еще летом 1989 года – в СССР впервые приехали « » и «Вашингтон».

– Да, «Калгари» после победы в Кубке Стэнли приехал в Союз на пробные матчи. Провели с «Крыльями» одну встречу, мы проиграли в овертайме.

как сумасшедший носился, любого мог убрать, хотя невысокого роста. Эл Макиннис играл. Достойный был хоккей, но немного не полностью отдавались – предсезонная игра.

Кстати, и Сергей Пряхин с ними приезжали. По Макарову вообще вопросов не возникало, он сразу влился за счет своей игровой интуиции, технических данных, – сказал экс-нападающий «Крыльев Советов» Михаил Панин