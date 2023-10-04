Михаил Панин о матче с «Калгари» в 1989-м: «Тео Флери как сумасшедший носился, любого мог убрать. Эл Макиннис играл. Достойный был хоккей»

Теги Калгари НХЛ Сергей Макаров Эл Макиннис Тео Флери Сергей Пряхин чемпионат СССР Крылья Советов Хоккей

Михаил Панин поделился воспоминаниями о матче с «Калгари» в Суперсерии-1989.

Игрок выступал за «Крылья Советов». Клуб проиграл «Флэймс» в овертайме со счетом 2:3.

– Первые матчи с НХЛ прошли еще летом 1989 года – в СССР впервые приехали «Калгари» и «Вашингтон».

– Да, «Калгари» после победы в Кубке Стэнли приехал в Союз на пробные матчи. Провели с «Крыльями» одну встречу, мы проиграли в овертайме.

Тео Флери как сумасшедший носился, любого мог убрать, хотя невысокого роста. Эл Макиннис играл. Достойный был хоккей, но немного не полностью отдавались – предсезонная игра.

Кстати, Сергей Макаров и Сергей Пряхин с ними приезжали. По Макарову вообще вопросов не возникало, он сразу влился за счет своей игровой интуиции, технических данных, – сказал экс-нападающий «Крыльев Советов» Михаил Панин

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Тео с его габаритами и силовой игрой просто аномалией был в те времена
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Егор Старов
Пфф
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