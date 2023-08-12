Мартин Гернат: «Швейцария – вторая лига в Европе после КХЛ. Там много хоккеистов с опытом игры в НХЛ»

Теги Локомотив НХЛ чемпионат Швейцарии КХЛ Мартин Гернат Хоккей

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил КХЛ с лигой Швейцарии.

– Вы уже успели почувствовать разницу между КХЛ и швейцарской лигой?

– Разница в площадке ощущается. В Швейцарии мы играли на большом льду, здесь он меньше. Поэтому приходится играть быстрее. Я как защитник должен быть готов к большим скоростям, к эффективной игре в углах и к игре в ограниченном пространстве. Я бы сказал, что большая разница именно в скорости игры.

– Вы несколько лет играли в Швейцарии. Многие хоккеисты говорят, что это вторая по силе лига в Европе после КХЛ. Это правда? 

– Я думаю, что да. Если вы посмотрите на игроков, которые там играют, то увидите много хоккеистов с опытом игры в НХЛ и КХЛ. В последние пару лет лига сделала большой шаг наверх. Топ-команды имеют в составе очень хороших хоккеистов. В Швейцарии играют много иностранцев, они лучше местных игроков.

Кроме того, там платят хорошие деньги. Они могут в финансовом плане конкурировать со многими лигами. Плюс Швейцария дает возможность проявлять себе молодым хоккеистам. Это очень качественная лига. Я очень люблю Швейцарию, это хороший опыт. Я согласен, что это вторая лига в Европе после КХЛ, – сказал Гернат.

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