Вратарь «Торпедо» Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту («СЭ»)
Иван Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Торпедо».
Вчера стало известно, что нижегородцы подписали новое соглашение с 27-летним вратарем до 2026 года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешнем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей, в следующем – 35, в сезоне-2025/26 – 40.
Со статистикой белорусского голкипера в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.
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