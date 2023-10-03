Вратарь «Торпедо» Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту («СЭ»)

Иван Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Торпедо».

Вчера стало известно, что нижегородцы подписали новое соглашение с 27-летним вратарем до 2026 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешнем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей, в следующем – 35, в сезоне-2025/26 – 40.

Со статистикой белорусского голкипера в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь.