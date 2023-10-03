Вратарь «Торпедо» Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту («СЭ»)

Теги Торпедо КХЛ Иван Кульбаков деньги Хоккей

Иван Кульбаков получит 100 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Торпедо».

Вчера стало известно, что нижегородцы подписали новое соглашение с 27-летним вратарем до 2026 года. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешнем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей, в следующем – 35, в сезоне-2025/26 – 40.

Со статистикой белорусского голкипера в Фонбет Чемпионате КХЛ можно ознакомиться здесь

 

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1 комментарий

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Матроскин52
Хорошее продление Ивана Ивановича! Хороший возраст, хорошая игра, удачи!
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