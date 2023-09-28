Игорь Ларионов: «Можно купить опыт, как делает «Ак Барс», а можно его заработать, как делает «Торпедо»

Теги Ак Барс Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов дал комментарий о победе над «Ак Барсом».

«Торпедо» победило со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

– Напрашивается сравнение с первым матчем в Казани (3:4). Какие уроки вынесли из того матча?

– Когда играешь в плотном графике с разными соперниками, с разными стилями – обычно отталкиваешься от своей игры.

Мы знаем, что «Ак Барс» – опытная команда с опытными игроками, которые знают, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи.

Опыт – такая вещь... Можно его купить, что они делают, или можно его заработать – как мы делаем. То есть мы получаем этот опыт. Акцент был сделан на том, что не уйти от своей игры.

Игра в обороне, безусловно, является большой частью успеха. Фантастическая игра вратаря. Причем и Иван Иванович Кульбаков в предыдущих играх, и Адам Гуска – это то, что мы хотим. Мы хотим баланса во всех трех линиях – вратари, защитники и нападающие.

Поэтому все было сделано на контроль шайбы, потому что когда играешь против опытной команды, ее нужно лишить шайбы. Где-то удавалось, где-то – нет.

Где-то мы были слегка уставшими, это не оправдание, но это факт. Мы играем в три пары, третья игра серии из четырех матчей за семь дней с переездами.

Так что такие были сделаны корректировки для того, чтобы не уйти от своего стиля и отыграть матч, который даст возможность продолжать нашу серию побед и играть в наш хоккей, несмотря на результат на табло, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.

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24 комментария

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Machine Head
Понятно , что Ларионов думающий тренер. Все раскладывает по полочкам. Понимает каждую деталь, чувствует каждый нерв своих игроков во время матчей. Потрясающая личность. Это Он и есть тренер - открытие за последние годы. Как можно сравнивать Ротенберга с Ларионовым или хотя бы ставить на одну ступень ? Я не понимаю демагогов и фантазеров.
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Матроскин52
Тонкий намек на пол и потолок зарплат… Действительно, у Торпедо свой путь развития, и болельщикам он точно нравиться… Да и хоккеистам тоже! Молодежь радует, Никита забил свой первый гол, да и еще моменты у него были… Коля красавец, две такие передачи вырезал! Хуска сегодня был на высоте! Вся команда-орлы!
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Юрий Павлов
Ответ Андрей Фалин
По фактам, но посмотрим как вы заработаете его в плей офф
ну нет такого бюджета у Торпедо как у АБ, что бы купить его. Что будет то будет.
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Анатолий Magicbrain
Есть Ларионов, а есть Ротенберг. Один тренер, а другой клоун, хотя формально занимают одну и ту же должность. Парадокс, как ни крути.
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Alexander Nikitin
Я просто в восторге от игры этого Торпедо. Такого уровня мастерства от этой команды я не ждал. Браво Игорь Ларионов. Это лучшее Торпедо со времён звена Скворцов-Ковин-Варнаков. А какие фамилии выходят на лёд. Коваленко, Фирсов, Ларионов - прямо все легенды нашего хоккея вспомнишь. Атанасов - новая звезда. При этом я никогда не был болельщиком Торпедо. Но сейчас фанатею от игры этой команды. Удачи им в сезоне.
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kutavlik
Спасибо тебе, Профессор, за такую классную команду!!!! За такую классную, задорную игру!!!!
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Ноябрьский Набат
Ответ Machine Head
Я думаю игра Торпедо -это его игровой жизненный багаж. Посмотрите тройку Ларионов-Крутов -Макаров. Хотя нельзя отрицать и не согласится с Вами, что игра на маленьких площадках показала весь игровой интеллект Ларионова. И Ларионов отдает игрокам , Торпедо в целом, всего себя без остатка.
Легендарная тройка, с Вами согласен!
Но почему не "готовые игроки"? Их нет в команде от слова совсем.
Почему именно "молодёжь"???
Так вот... Он сегодня объяснил сам. Он не хочет ломать под свою философию и виденье игры уже сформировавшихся игроков. Он хочет привить "ДНК профессора" именно начинающим, молодым, сломать привычное виденье хоккея. И научить чему то новому их.
Посмотрите... Что Топ-команды просто не справляются с 17 летними пацанами, потому что они не знают как против них играть, это что-то "НОВОЕ" для лиги.
Вот в этом его и фишка👌
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Ноябрьский Набат
Ответ Machine Head
Понятно , что Ларионов думающий тренер. Все раскладывает по полочкам. Понимает каждую деталь, чувствует каждый нерв своих игроков во время матчей. Потрясающая личность. Это Он и есть тренер - открытие за последние годы. Как можно сравнивать Ротенберга с Ларионовым или хотя бы ставить на одну ступень ? Я не понимаю демагогов и фантазеров.
Очень внимательно смотрю за игрой Торпедо. Именно за движением игроков, за "убегающими единицами" вперёд к воротам соперника в одиночку, проталкивая шайбу в зону. А потом распасовка и т.д.
Так вот... К чему я это всё.
Пересматривал пару дней назад игры Ванкувера, в "эпоху" праймового Бурэ и Ларионова в одной "пятёрке".
Это просто один в один!!!!
Я думал мне показалось)
Но нет... Именно оттуда все задумки и мысли у Профессора👏👏👏Браво.
P.S. "В Детройте всё было немного иначе. Именно Ванкувер, вот откуда его мысли..."
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Валерий Сергеевич
Как приятно когда твоя команда вырывает победу и в двойне приятно, когда шайбу забрасывает любимый игрок, это просто космос!
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Machine Head
Ответ Ноябрьский Набат
Легендарная тройка, с Вами согласен! Но почему не "готовые игроки"? Их нет в команде от слова совсем. Почему именно "молодёжь"??? Так вот... Он сегодня объяснил сам. Он не хочет ломать под свою философию и виденье игры уже сформировавшихся игроков. Он хочет привить "ДНК профессора" именно начинающим, молодым, сломать привычное виденье хоккея. И научить чему то новому их. Посмотрите... Что Топ-команды просто не справляются с 17 летними пацанами, потому что они не знают как против них играть, это что-то "НОВОЕ" для лиги. Вот в этом его и фишка👌
Да. Согласен с Вами. Добавлю , что это даже не фишка, а целая наука для молодых от Ларионова , философия жизни - работать и побеждать.
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Machine Head
Ответ Ноябрьский Набат
Очень внимательно смотрю за игрой Торпедо. Именно за движением игроков, за "убегающими единицами" вперёд к воротам соперника в одиночку, проталкивая шайбу в зону. А потом распасовка и т.д. Так вот... К чему я это всё. Пересматривал пару дней назад игры Ванкувера, в "эпоху" праймового Бурэ и Ларионова в одной "пятёрке". Это просто один в один!!!! Я думал мне показалось) Но нет... Именно оттуда все задумки и мысли у Профессора👏👏👏Браво. P.S. "В Детройте всё было немного иначе. Именно Ванкувер, вот откуда его мысли..."
Я думаю игра Торпедо -это его игровой жизненный багаж. Посмотрите тройку Ларионов-Крутов -Макаров. Хотя нельзя отрицать и не согласится с Вами, что игра на маленьких площадках показала весь игровой интеллект Ларионова. И Ларионов отдает игрокам , Торпедо в целом, всего себя без остатка.
+1
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Анатолий Magicbrain
Ответ CaSpeR-13
и почему же тренер проиграл клоуну серию 0-4?
Рома, не горячись, лучше про блокаду Ленинграда снова заведи пластинку)
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Биомеханоид
Ответ Machine Head
Понятно , что Ларионов думающий тренер. Все раскладывает по полочкам. Понимает каждую деталь, чувствует каждый нерв своих игроков во время матчей. Потрясающая личность. Это Он и есть тренер - открытие за последние годы. Как можно сравнивать Ротенберга с Ларионовым или хотя бы ставить на одну ступень ? Я не понимаю демагогов и фантазеров.
А кто их сравнивает-то? Тут, на мой взгляд, всё предельно очевидно
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Кк
Ответ Андрей Фалин
По фактам, но посмотрим как вы заработаете его в плей офф
Речь о самой игре, по факту, а не о том, кто и как будет играть в плове. А если и про ПО говорить, то и тут он окажется прав-там кто-то будет с купленным опытом, а кто-то с заработанным.
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Юрий Павлов
Ответ Андрей Фалин
По фактам, но посмотрим как вы заработаете его в плей офф
да и в ПО уже не зарабатывают опыт, а реализуют что получили за прошедшее время.
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rtr_return
Смачно он об пол мордой их
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pochanik
я люблю это Торпедо больше чем когда либо в жизни. в дс Коноваленко постоянно с 2005г. ну и дальше естественно
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gja
А теперь вопрос из ЧГК: что можно сделать как делает СКА?
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Sergey Smolensky
Со смыслом
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