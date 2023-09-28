Игорь Ларионов: «Можно купить опыт, как делает «Ак Барс», а можно его заработать, как делает «Торпедо»
Игорь Ларионов дал комментарий о победе над «Ак Барсом».
«Торпедо» победило со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Напрашивается сравнение с первым матчем в Казани (3:4). Какие уроки вынесли из того матча?
– Когда играешь в плотном графике с разными соперниками, с разными стилями – обычно отталкиваешься от своей игры.
Мы знаем, что «Ак Барс» – опытная команда с опытными игроками, которые знают, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи.
Опыт – такая вещь... Можно его купить, что они делают, или можно его заработать – как мы делаем. То есть мы получаем этот опыт. Акцент был сделан на том, что не уйти от своей игры.
Игра в обороне, безусловно, является большой частью успеха. Фантастическая игра вратаря. Причем и Иван Иванович Кульбаков в предыдущих играх, и Адам Гуска – это то, что мы хотим. Мы хотим баланса во всех трех линиях – вратари, защитники и нападающие.
Поэтому все было сделано на контроль шайбы, потому что когда играешь против опытной команды, ее нужно лишить шайбы. Где-то удавалось, где-то – нет.
Где-то мы были слегка уставшими, это не оправдание, но это факт. Мы играем в три пары, третья игра серии из четырех матчей за семь дней с переездами.
Так что такие были сделаны корректировки для того, чтобы не уйти от своего стиля и отыграть матч, который даст возможность продолжать нашу серию побед и играть в наш хоккей, несмотря на результат на табло, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на пресс-конференции.
Но почему не "готовые игроки"? Их нет в команде от слова совсем.
Почему именно "молодёжь"???
Так вот... Он сегодня объяснил сам. Он не хочет ломать под свою философию и виденье игры уже сформировавшихся игроков. Он хочет привить "ДНК профессора" именно начинающим, молодым, сломать привычное виденье хоккея. И научить чему то новому их.
Посмотрите... Что Топ-команды просто не справляются с 17 летними пацанами, потому что они не знают как против них играть, это что-то "НОВОЕ" для лиги.
Вот в этом его и фишка👌
Так вот... К чему я это всё.
Пересматривал пару дней назад игры Ванкувера, в "эпоху" праймового Бурэ и Ларионова в одной "пятёрке".
Это просто один в один!!!!
Я думал мне показалось)
Но нет... Именно оттуда все задумки и мысли у Профессора👏👏👏Браво.
P.S. "В Детройте всё было немного иначе. Именно Ванкувер, вот откуда его мысли..."