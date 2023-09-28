Игорь Ларионов: «Можно купить опыт, как делает «Ак Барс», а можно его заработать, как делает «Торпедо»

Игорь Ларионов дал комментарий о победе над «Ак Барсом».

«Торпедо» победило со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата .

– Напрашивается сравнение с первым матчем в Казани (3:4). Какие уроки вынесли из того матча?

– Когда играешь в плотном графике с разными соперниками, с разными стилями – обычно отталкиваешься от своей игры.

Мы знаем, что « » – опытная команда с опытными игроками, которые знают, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи.

Опыт – такая вещь... Можно его купить, что они делают, или можно его заработать – как мы делаем. То есть мы получаем этот опыт. Акцент был сделан на том, что не уйти от своей игры.

Игра в обороне, безусловно, является большой частью успеха. Фантастическая игра вратаря. Причем и Иван Иванович Кульбаков в предыдущих играх, и Адам Гуска – это то, что мы хотим. Мы хотим баланса во всех трех линиях – вратари, защитники и нападающие.

Поэтому все было сделано на контроль шайбы, потому что когда играешь против опытной команды, ее нужно лишить шайбы. Где-то удавалось, где-то – нет.

Где-то мы были слегка уставшими, это не оправдание, но это факт. Мы играем в три пары, третья игра серии из четырех матчей за семь дней с переездами.

Так что такие были сделаны корректировки для того, чтобы не уйти от своего стиля и отыграть матч, который даст возможность продолжать нашу серию побед и играть в наш хоккей, несмотря на результат на табло, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.